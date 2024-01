Premios FIFA The Best 2023 con Lionel Messi nominado: ternas, horario y cómo ver por TV

Este lunes 15 de enero (desde las 16:30 horas de Argentina) en Londres, con la conducción del periodista británico Reshmin Chowdhury y del actual técnico de la Selección de Francia Sub 23 Thierry Henry, se llevarán a cabo los The Best FIFA Awards, con los que se premiarán a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada pasada.

Sin dudas, lo más esperado es la definición de la categoría Mejor Jugador, la cual está integrada por Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Ellos tres quedaron como finalistas, dejando atrás a otras grandes figuras como Julián Álvarez, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Rodri Hernández, Ilkaay Gundogan y Victor Osimhen, entre otros.

Por otro lado, entre otras ternas, se decidirá al Mejor Entrenador del 2023, por el que compiten Pep Guardiola por su labora en el Manchester City, Luciano Spalletti por su tarea en Napoli y Simone Inzaghi por su trabajo en el Inter de Milán; y al Mejor Arquero, en el que compiten Yassine Bounou de Sevilla (hoy en Al Hilal), Thibaut Courtois del Real Madrid y Ederson del City.

¿Cuáles fueron los plazos que se computaron para los FIFA The Best 2023?

El período de concesión de los premios femeninos fue entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023. En tanto que el período de entrega de los premios masculinos fue entre el 19 de diciembre de 2022 (el día después de la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022) y el 20 de agosto de 2023 inclusive.

¿Cuándo y a qué hora se llevarán a cabo los premios FIFA The Best?

Los premios FIFA The Best se desarrollarán este lunes 15 de enero desde las 20:30 horas de Europa Central. Es decir, se transmitirán desde las 16:30 horas de Argentina, 14:30 de Colombia y 13:30 de México. Se podrán seguir en vivo y en directo desde la página oficial de la FIFA y mediante la aplicación FIFA+.

¿Cuáles son los premios que se entregarán en los FIFA The Best?

The Best FIFA mejor jugador: Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

The Best FIFA mejor jugadora: Aitana Bonmatí, Linda Caicedo y Jenni Hermoso.

The Best FIFA mejor portero: Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Ederson.

The Best FIFA mejor portera: Mackenzie Arnold, Catalina Coll y Mary Earps.

The Best FIFA mejor entrenador: Pep Guardiola, Luciano Spalletti y Simone Inzaghi.

The Best FIFA mejor entrenador equipo femenino: Jonatan Giraldez, Emma Hayes y Sarina Wiegman

Premio FIFA Puskás: Álvaro Barreal, Linda Caicedo, Julio Enciso, Seong-jin Kang, Sam Kerr, Brian Lozano, Guilherme Madruga, Iván Morante, Nuno Santos, Askhat Tagybergen y Beatriz Zaneratto.

Premio FIFA Fair Play

Premio Aficionado FIFA: Daniel Iñíguez, hincha de Colón de Santa Fe; Fran Hurndall, hincha de Australia y Miguel Ángel, hincha de Millonarios.