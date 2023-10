Si por estas horas el mundo del fútbol está hablando del periodista Gerard Romero no es precisamente porque haya conseguido una exclusiva con Lionel Messi tras la obtención de su octavo Balón de Oro. Por el contrario, se debe a que un día después de esa gala de premiación el propio futbolista se encargó de salir a desmentirlo en las redes sociales luego que publicara como información que este había estado en contacto con Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien no solo le habría agradecido por las palabras que tuvo hacia el club en su discurso sino que además le había hecho una cita para definir fecha para su partido homenaje. “Mentís, una vez más”, escribió el capitán de la Selección Argentina citando la noticia falsa del español.

¿Pero quién es Gerard Romero y por qué lo acusa Messi de haber mentido con anterioridad? A sus 37 años, el periodista atraviesa el momento más fructífero de su carrera profesional habiéndose alejado de los medios de comunicación tradicionales y afianzándose en Twitch, plataforma que le reportó más de 700 mil seguidores y que le abrió las puertas a otro mundo muy redituable como la Kings League, la liga de fútbol 7 creada por el exjugador de Barcelona Gerard Piqué en asociación con otras personalidades de las redes sociales y streamers. Allí, es presidente del FC Jijantes, que también da nombre a la cuenta desde la que compartió la información falsa sobre el argentino.

Antes de incursionar en el mundo del stream, trabajó durante 14 años para la reconocida cadena de radio catalana RAC1, en la sección deportiva y con especial cobertura del día a día del Barcelona, por lo que podría decirse que hizo su carrera casi a la par con la de Lionel Messi como futbolista blaugrana. En tiempos de pandemia, sin embargo, sería apartado de las transmisiones de los partidos del equipo culé y fue por ello que en 2021 decidió adentrarse por completo en el mundo del streaming que ya venía incursionando meses antes.

Con contenido deportivo que no salía de la media, lo que lo lanzó a la popularidad masiva fueron sus primicias del mercado de fichajes europeo, especialmente del fútbol español y no siempre verídicas, pero más aún los bailes, bautizados como “hakas” que realizaba cada vez que recibía donaciones de sus suscriptores. Uno de esos “hakas” interrumpiendo una entrevista con Luis Suárez y la reacción de incredulidad del uruguayo por no entender qué estaba pasando lo volvió viral y le valió ganar el premio ESLAND a video del año.

Si bien no hay pistas del inicio del malestar que Lionel Messi demostró recientemente tener con él, acusándolo de mentir y no por primera vez sobre su persona, hubo hace meses una situación que involucra a Gerard Romero y que podrían no haber caído bien al argentino. Fue cuando se confirmó que su regreso al Barcelona estaba descartado por completo, antes que firmara con Inter Miami. En ese momento, dio lugar en su canal de Twitch a su colega David Bernabeu Revertier, que tuvo palabras que no lo dejaron bien parado con los culés: “No vendamos que ha hecho todo lo posible para volver al Barça, porque yo creo que en este contexto actual Messi era el primero que sabía cómo estaba el club”, aseguró este en Jijantes.

Gerard Romero pidió disculpas

Después que Lionel Messi se encargara personalmente de desmentirlo, Gerard Romero ensayó un llamativo pedido de disculpas desde su cuenta personal de Twitter, intentando explicar que si el astro argentino lo acusaba de mentiroso es porque lo habían engañado a él.

“MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”, escribió.