En los últimos días se dio a conocer que se hará una subasta con seis de las camisetas que utilizó Lionel Messi durante su histórica actuación en Qatar 2022, que acabó con la conquista de su primera Copa del Mundo, y la tercera para la Selección Argentina.

Sin embargo, Argentina jugó siete partidos en ese Mundial, por lo que hay una camiseta que se ausenta de la subasta que realizará Sotheby, y esa camiseta es la que utilizó en los Octavos de Final, frente a Australia.

Al finalizar el encuentro, Messi le otorgó su camiseta a un futbolista del equipo oceánico, Cameron Devlin. El defensor, que milita en el Heart of Midlothian de la liga escocesa, no jugó ni un minuto del encuentro. No obstante, se quedó con la preciada camiseta del 10.

Aquello quedó grabado incluso por la cuenta oficial de la FIFA, donde se puede ver a Messi intercambiando camisetas con Devlin luego de ser seleccionado el MVP del partido.

Cameron Devlin tiene una camiseta histórica en su poder

Aún más significativa que su ausencia en la subasta, es que se trata de la camiseta del partido número 1000 de Lionel Messi en el fútbol profesional y en partidos oficiales.

“La camiseta esta guardada en un banco en casa [Australia]”, reconoció Devlin en diálogo con Sky Sports. “Para ser honesto, ni siquiera yo se donde esta. Mi familia se encargó de ello. Creo que es lo mejor”, agregó.

“En los años venideros será un gran recuerdo que tener, pero definitivamente en este momento esta guardada en el banco”, afirmó el futbolista australiano de 25 años, que tal vez no es consciente de lo que tiene en su poder.

Y es que si bien puede que no sea la camiseta que uso Maradona contra Inglaterra en 1986, y que el partido no haya quedado marcado a fuego como aquel, se trata del uniforme utilizado por Messi en su partido 1000 y forma parte de una colección de camisetas del Mundial que ganó Leo.

La subasta de las camisetas usadas por Messi en Qatar 2022

Seis de las camisetas utilizadas por Lionel Messi durante Qatar 2022 serán subastadas en Nueva York por intermedio de la casa de subastas Sotheby. Entre ellas se incluye la que utilizó Messi en el primer tiempo de la final del mundo, ante Francia.

La subasta iniciará el 30 de noviembre y durará dos semanas, con el cierre pactado para el 14 de diciembre, cuando las mejores ofertas finalmente podrán hacerse con las camisetas. Durante este tiempo, las mismas se podrán ver en exhibición gratuita en las oficinas de Sotheby en Nueva York.

De acuerdo a lo informado por la propia casa de subastas Sotheby, una porción de lo recaudado será donado al Proyecto UNICAS. Se trata de un proyecto benéfico liderado por el Hospital de Niños de Barcelona, el Sant Joan de Deu, con el apoyo de la Fundación Leo Messi. Todo esto será destinado a las necesidades de chicos que sufren de discapacidades extrañas.