Revelan que Messi estaría lejos de volver a Barcelona: "No hay garantías"

Luego de ser campeón de la Ligue 1 y de volver a Barcelona para disfrutar el recital de Coldplay, la ilusión de los hinchas catalanes con ver a Lionel Messi con la Blaugrana creció mucho ya que el argentino poco a poco volvía a mostrarse en la ciudad.

Sin embargo, este deseo de poder ver al 10 nuevamente en el Camp Nou estaría más lejos que nunca de ser posible debido a que, mediante pasan los días, el Barcelona no logra pulir los detalles económicos que le permitan ficharlo.

Según se pudo conocer en las últimas horas en información del medio TyC Sports, las posibilidades del Barcelona se achicaron considerablemente en estos días debido a que “no hay garantías” económicas para costear la incorporación.

Incluso, hasta el momento no habría ningún tipo de oferta desde el Barcelona para el argentino por lo que, de no acelerar, podría quedarse fuera de los equipos que realmente tienten al argentino ya que la negociación podría durar más de un mes.

Vale destacar que, según publicó recientemente Jorge Messi, Lionel tomará una decisión sobre su futuro en las próximas semanas. Es por esto que, si Barcelona no avanza, no habría un Last Dance del máximo ídolo del club español.