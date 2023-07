La inminente llegada de Leo Messi al Inter Miami revolucionó todo en la MLS y sobre todo en la escuadra de la Península de Florida. Es que claro, si bien la liga de los Estados Unidos se encuentra en un gran proceso de cambio en los últimos años, el arribo del nombre del mejor jugador del mundo puede marcar un antes y un después en dicho certamen.

En el club de Miami esto se vivirá lógicamente con mayor fuerza que en el resto de la MLS, por lo que, incluso antes de la firma del contrato de Messi, en Inter ya tomaron fuertes decisiones para rodear al siete veces balón de oro de la mejor manera posible.

Para ello, desde la directiva de las “Garzas” se están ocupando de rodear a Messi de la mejor manera y ya cerraron como incorporación a Sergio Busquets además de sumar a Gerardo Martino como entrenador. En paralelo, buscan también contratar a Jordi Alba, Sergio Ramos y fueron vinculados futbolistas de la Liga Profesional como Enzo Pérez entre otros.

Sin embargo, así como altas también se han dado bajas de peso como la de Rodolfo Pizarro, mexicano que era el portador de la dorsal 10 hasta hace escasos días en donde se confirmó su salida.

Luego de lo que fue la confirmación de su partida del Inter Miami, el ex Rayados no tuvo filtro para hablar de ello: “Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto“. Durísimo.