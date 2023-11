Tal y como había avanzado este martes el periodista Gastón Edul, desde Inter Miami confirmaron oficialmente la cancelación de la gira que el equipo, ya fuera de competencia en la MLS, iba a realizar por el continente asiático en noviembre, con partidos ante Qingdao Hainiu y Chengdu Rongcheng de China.

“El promotor de la gira, NSN, ha informado al Inter Miami CF de la cancelación de su gira por China debido a circunstancias imprevistas en ese país. La ambición del Inter Miami sigue siendo expandir su alcance global jugando frente a fanáticos increíbles de todo el mundo. El Club continuará explorando oportunidades futuras con NSN para lograr este objetivo”, reza el breve comunicado del club.

Desde Inter Miami no se dieron a conocer mayores detalles sobre las mencionadas “circunstancias” que derivaron en la cancelación de los encuentros amistosos que estaban programados para el domingo 5 y el miércoles 8 de noviembre. Tampoco los tenía Gastón Edul al momento de adelantar el anuncio, refiriéndose a “motivos burocráticos y comerciales”.

Cancelada la gira, el plantel que conduce Gerardo Martino continuaría entrenándose en Miami por las próximas dos semanas y luego sería liberado para iniciar sus vacaciones hasta la fecha en que se decida para el inicio de la pretemporada. En el caso de Lionel Messi, acudirá antes al llamado de la Selección Argentina para disputar la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL, ante Uruguay en La Bombonera el 16 de noviembre y ante Brasil en el Maracaná el 21.

¿Qué es NSN?

NSN son las siglas que aluden a Never Say Never, nunca digas nunca en español, y es una agencia de entretenimiento y marketing deportivo fundada en 2018 por Joel Borrás en asociación con el campeón del mundo y exfutbolista del Barcelona Andrés Iniesta.

En su portal oficial, quienes allí se desempeñan se presentan como “disidentes, disruptivos, alborotadores, pensadores laterales, corajudos, insurgente y descarados”. La empresa tiene gran influencia en México, Perú, Estados Unidos, España, Emiratos Árabes y Japón. Con la gira de Inter Miami, esperaba instalarse con fuerza también en China, pues 110.000 espectadores tendrían la oportunidad de ir al estadio.

¿Cuándo vuelve Inter Miami a competir de manera oficial?

Como ya sabía Lionel Messi al momento de firmar su contrato con Inter Miami, por no haber clasificado a los playoffs para pelear por el título de la MLS el equipo no tendrá competencia oficial hasta febrero de 2024, cuando comience una nueva temporada de fútbol de élite de los Estados Unidos.

Es probable, de todos modos, que una vez que transcurran las fiestas de fin de año, cuando el equipo vuelva a juntarse para dar inicio a la que será la primera pretemporada con Gerardo Martino como entrenador y sus estrellas Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, se programen partidos amistosos internacionales en enero.

¿Hasta cuándo tiene contrato Messi?

El contrato que el capitán de la Selección Argentina firmó con Inter Miami se extiende hasta finales de 2025, por lo que al futbolista todavía le quedan por delante dos temporadas con el club al menos que decidiera rescindir el vínculo.