Ya casi va a ser un mes desde que la Selección Argentina se coronó campeón de la Copa América 2024 y Leo Messi aún no ha podido regresar a las canchas por su lesión en el tobillo. Sin embargo, los clubes de la MLS no quieren perder el tiempo y buscan reforzarse fuertemente para competirle a su Inter Miami en la instancia final de temporada regular y los playoffs.

Uno de los equipos que más fuerte está pisando en el mercado de pases es el Charlotte FC. La franquicia de Carolina del Norte ha fichado en las últimas campañas a futbolistas como Ashley Westwood desde Burnley, Karol Świderski de Hellas Verona y Liel Abada de Celtic. Sin embargo, en este mercado busca asentarse como un equipo contendiente con contrataciones top para la liga estadounidense.

Tras acordar el arribo del mundialista con la Selección de Estados Unidos, Tim Ream, desde Fulham, Charlotte FC va por más y busca a un bicampeón de América con la Selección Argentina como lo es Giovani Lo Celso. Marginado en Tottenham, donde ya se confirmó que no será tenido en cuenta por el entrenador Ange Postecoglu, el volante rosarino busca un nuevo destino, pero aún no tiene definido dónde jugará durante la temporada 24-25.

En Tottenham es claro el futuro de Gio Lo Celso: se irá del club

En este contexto, según lo informado por Mail Sport, Charlotte FC se jugó el lance para contar con Lo Celso y consultó condiciones al club inglés por su ficha.

Al argentino le queda únicamente un año de contrato, por lo que esta vez en Tottenham buscarán deshacerse de su ficha de manera definitiva con un traspaso. Al poseer un valor de mercado de 16 millones de euros, la posibilidad de contar con el ex Villarreal parecen esfumarse para el conjunto de la MLS.

En caso de concretarse, Lo Celso se convertiría en el segundo campeón de América con la Selección en jugar en la liga estadounidense y sería rival directo del Inter Miami de Leo Messi en la conferencia este.

Otros posibles destinos para Giovani Lo Celso

El rosarino tiene los días contados en Tottenham. Ange Postecoglu no lo tiene en cuenta y su salida podría definirse en los próximos días, ya que tiene varios interesados en su ficha. Entre ellos se encuentran Aston Villa y Real Betis, dos viejos conocidos para Lo Celso ya que jugó en el cuadro español de 2018 a 2020, y en el Villa no solo se encuentran los argentinos Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Enzo Barrenechea, sino que también está el entrenador Unai Emery, quien lo llevó al volante al Villarreal en 2022. Sin embargo, Charlotte FC no se baja de la pelea.

Miguel Almirón, otro posible refuerzo de Charlotte FC

Fabrizio Romano confirma el inicio de charas entre Newcastle United y Charlotte FC por el futuro del talentoso futbolista paraguayo Miguel Almirón. El cuadro inglés se encuentra apretado en cuanto al Fair Play Financiero y en una revolución de plantilla que podría sacar al ex Lanús de St. James Park.

Desde la MLS de Lionel Messi se trabaja con el objetivo de repatriar al jugador más caro que la Mayor League Soccer haya vendido al exterior. Los costes pueden irse a sumas superiores a los 20 millones de euros según indican los tabloides ingleses. La primera oferta de Charlotte FC fue de 10 millones de euros y fue rechazada por el club.