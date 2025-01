Boca lo sondeó como reemplazo de Anselmino, pero arribará a la MLS como la venta más cara en la historia de su club

El mercado de pases 2025 sirvió para que Atlético de Tucumán concrete la venta más cara de su historia. Por un valor total de 2.1 millones de dólares, El Decano transfirió al Minnesota United de la MLS a Nicolás Romero, que en el pasado había sido seguido por Boca como posible reemplazo para Aarón Anselino, vendido al Chelsea.

“Estoy contento por como se dio. Siempre soñaba con irme a jugar afuera y dejarle algo al club. Es una ayuda económica tanto para mí como para el club”, dijo en diálogo con DSports Radio el defensor central de 21 años, por quien Atlético de Tucumán todavía conserva el 20 por ciento de la ficha, lo que podría reportarle otra suma millonaria en caso de una venta futura.

Pero El Decano se aseguró además la posibilidad de cobrar un millón de dólares más por el cumplimiento de una serie de objetivos deportivos por parte de Romero, que según avanzaron desde Tucumán son accesibles, por lo que la venta podría totalizar un ingreso de 3.1 millones.

“Siempre supe lo de Minnesota, mi representante me dijo que hubo otros clubes. A comienzos del año pasado me dijeron que la intención de ellos era venderme. Ser la venta más cara en la historia del club algo hermoso, algo lindo. Los dirigentes me comentaron que Sava quería que me quede, pero soy muy joven y creo que era el momento justo de dar el salto“, manifestó el zaguero.

Nicolás Romero, la venta más cara en la historia de Atlético de Tucumán.

Una vez que se enfrió el interés que Boca había tenido por Nicolás Romero a mediados de 2024, el club que en Argentina buscó competir por su fichaje fue Independiente. Sin embargo, la propuesta del Rojo nunca logró seducir a un futbolista que tenía como objetivo jugar fuera del país.

El viejo interés de Boca

Aunque El Xeneize pudo retener a Aarón Anselmino hasta fin de año tras venderlo al Chelsea de la Premier League en una suma cercana a los 18 millones de dólares, a inicios de julio había hecho consultas sobre las condiciones de Atlético de Tucumán para desprenderse de Nicolás Romero, pensándolo como un posible reemplazo.

El interés estuvo fundamentado especialmente en la búsqueda de un defensor central zurdo y con buena proyección a futuro para equiparar la pérdida. Romero, de 21 años, de todos modos ya había ganado mucha experiencia con el equipo desde su debut profesional en 2021. De hecho, se marchará a la MLS después de jugar 78 partidos oficiales con la camiseta del Decano, en los que aportó dos goles.