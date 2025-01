Por qué no juega Edinson Cavani en Boca vs. Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina

Boca pone primera e inauguarará la temporada 2025 con el partido por los 32avos de Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz. Para dicho compromiso, Fernando Gago no podrá contar con algunos futbolistas debido a que hay bajas por lesión y por molestias físicas. Edinson Cavani es una de esas ausencias.

El uruguayo se quedó en Boca Predio entrenando diferenciado debido a que el pasado sábado sintió una molestia muscular. Teniendo en cuenta que el Xeneize jugará 11 partidos en menos de 40 días, el DT no quiere exigir a los jugadores si no se encuentran al 100%, por lo que optó que lo mejor era dejar a Cavani en Buenos Aires y que no juegue el partido por Copa Argentina.

Así, el puesto de centrodelantero de Boca tendrá a otro nombre en Miguel Merentiel o Milton Giménez para ser la primera opción ofensiva del equipo de Fernando Gago. Sin Cavani, ni tampoco Marcos Rojo ni Sergio Romero, también será novedad el jugador que utilice la cinta de capitán esta noche en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe.

Las 8 bajas que tiene Boca para enfrentar a Argentino de Monte Maíz

Gago no puede contar con Sergio Romero ni con Nicolás Figal por lesión, y el DT decidió prescindir de Edinson Cavani, Marcos Rojo y Cristian Lema para no arriesgarlos físicamente. En tanto, tampoco fueron convocados Esteban Rolón, Tomás Belmonte ni Ignacio Miramón, quienes quedaron afuera para preservalos.

Los convocados de Boca para enfrentar a Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina

ARQUEROS : Leandro Brey, Javier García.

: Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Luis Advíncula, Lucas Blondel, Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Marcelo Saracchi, Frank Fabra, Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Lucas Blondel, Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Marcelo Saracchi, Frank Fabra, Lautaro Blanco. VOLANTES : Camilo Rey Domenech, Agustín Martegani, Santiago Dalmasso, Joaquín Ruíz, Kevin Zenón, Ander Herrera.

: Camilo Rey Domenech, Agustín Martegani, Santiago Dalmasso, Joaquín Ruíz, Kevin Zenón, Ander Herrera. DELANTEROS: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Carlos Palacios, Lucas Janson, Brian Aguirre.

El apretado calendario de Boca para enero y febrero del 2025

MIÉRCOLES 22/1 – 21:10 en el estadio de Colón (SF) – Argentino de Monte Maíz / 32° Copa Argentina

DOMINGO 26/1 19.00 – Argentinos Jrs. (L) / Fecha 1 Copa de la Liga Apertura

MIÉRCOLES 29/1 – 19.15 Unión (V) / Fecha 2 Copa de la Liga Apertura

DOMINGO 2/2 – 19.15 Huracán (L) / Fecha 3 Copa de la Liga Apertura

SÁBADO 8/2 – 21.30 Racing (V) / Fecha 4 Copa de la Liga Apertura

MARTES 11/2 – 19.15 Ind. Rivadavia (L) / Fecha 5 Copa de la Liga Apertura

VIERNES 14/2 – 20.00 Banfield (V) / Fecha 6 Copa de la Liga Apertura

MARTES 18/2 21.30 Alianza Lima o Nacional (V) / Ida fase previa 2 de la Copa Libertadores

SÁBADO 22/2 19.15 Aldosivi (L) / Fecha 7 Copa de la Liga Apertura

MARTES 25/2 21.30 Alianza Lima o Nacional (L) / Vuelta fase previa 2 de la Copa Libertadores

VIERNES 28/2 20.00 Rosario Central (L) / Fecha 8 Copa de la Liga Apertura

