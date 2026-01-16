Es tendencia:
Decidió quedarse en el fútbol argentino para jugar el Mundial y desató una lluvia de críticas de los hinchas: “Nos usa de vidriera”

El futbolista reconoció abiertamente que se quedará hasta la Copa del Mundo y luego explorará sus opciones.

Por Germán Celsan

Orlando Gill reconoció que se queda en San Lorenzo para estar en el Mundial 2026
En seis meses se disputará la Copa del Mundo, y nadie quiere quedarse afuera. Eso pone especial presión en los jugadores que no tienen un lugar asegurado en sus respectivas selecciones nacionales, quienes deben sumar todos los minutos posibles para ganarse un lugar.

En ese contexto, Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, hizo unas declaraciones donde demostró que está pensando claramente en el Mundial 2026 y jugarlo con la Selección de Paraguay: “Obviamente, mi objetivo es llegar al Mundial“, reconoció abiertamente Gill luego del primer amistoso del Ciclón en el año.

Por eso preferí quedarme en San Lorenzo, para sumar minutos. Eso me sirve mucho para poder seguir y estar entre los convocados en la Selección. Eso me piden, que por lo menos sume minutos en los partidos“, completó en su explicación.

Gill acumula apenas cuatro partidos con el seleccionado guaraní; debutó vs. Perú en la última fecha de Eliminatorias, en lo que fue victoria por 1-0. Luego disputó un partido en la Fecha FIFA de octubre (0-2 vs. Corea del Sur) y fue titular en los dos partidos de la Fecha FIFA de noviembre (2-1 vs. México y 1-2 vs. Estados Unidos).

Las declaraciones de Gill no cayeron bien a los hinchas de San Lorenzo

Lo que no esperaba el arquero de 25 años que llegó a San Lorenzo hace ya dos años desde el fútbol paraguayo, es que sus declaraciones cayeran tan mal en la fanaticada cuerva. Los hinchas de San Lorenzo se pronunciaron en redes sociales con comentarios en contra de Gill, haciendo foco en sus actuaciones recientes, y en la falta de compromiso con el club.

“Arquero medio pelo”, “le queda gigante el arco”, “4 de copas” y “nos usan de trampolín” fueron algunos de los comentarios de los hinchas, visiblemente enojados con las declaraciones de Gill.

Los comentarios de los hinchas, visiblemente enojados con las declaraciones de Gill.

En síntesis

  • Orlando Gill apunta a jugar el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay.
  • El arquero decidió seguir en San Lorenzo para sumar los minutos exigidos por su selección.
  • Hinchas de San Lorenzo criticaron en redes sus declaraciones cuestionando su compromiso.
