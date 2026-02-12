El mediocampista de Palmeiras que quiere nacionalizar Gustavo Alfaro para que juegue el Mundial con la Selección de Paraguay

A poco más de cuatro meses para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, sigue en la espera de cerrar la lista de los 26 futbolistas que estarán convocados para formar parte del Grupo D, en el que se enfrentará a Estados Unidos, Australia y Europa C.

Luego de confirmarse que la Albirroja quiere sumar a su plantel al uruguayo Gastón Olveira, en las últimas horas se conoció que Alfaro y el seleccionado de Paraguay iniciaron gestiones para nacionalizar a Mauricio, el mediocampista brasileño que se desempeña en Palmeiras.

Según lo informado por el periodista Andrés Rolón, la Asociación Paraguaya de Fútbol le hizo un seguimiento al futbolista de 24 años y le solicitaron a la FIFA que sea registrado a favor de Paraguay y así poder ser elegible para la lista final de cara a la Copa del Mundo de este año.

Mauricio, el futbolista que busca nacionalizar Paraguay. (Getty).

El motivo de esta nacionalización se debe a que Mauricio, quien es habitual titular para Palmeiras, tiene raíces paraguayas y es por eso que desde hace meses inició los trámites para tener esta ciudadanía. Además, también lo hizo para que su padre pueda ser naturalizado como paraguayo.

Justo Villar, ex arquero de la Albirroja y actual director deportivo de la AFP, brindó una entrevista en Cardinal Deportivo, en donde dio detalles sobre esta situación. “Mauricio inició los trámites hace como seis o siete meses y fue haciendo todos los trámites correspondientes a la naturalización; primero lo hizo para su papá y después para él”, inició.

Siguiendo por la misma línea, explicó que la gestión inició por deseo del jugador de representar a Paraguay: “Fue una decisión que tomó él personalmente y, en algún momento, nos solicitó poder tener los contactos posibles para que nosotros pudiéramos ayudarlo con los trámites”.

“Lo consiguió durante todo este tiempo y ahora nos solicita, una vez que está todo hecho, poder confirmar ese cambio de asociación que nosotros tenemos que solicitar ante la FIFA. La FIFA nos confirma el cambio de asociación de Mauricio y, por lo tanto, está elegible para la selección; como cualquier otro jugador de Paraguay, él ya tiene el pasaporte”, continuó.

Para cerrar, afirmó que el jugador aún no habló de este tema con Alfaro: “No habló. Eso, al menos, es lo que yo tengo de mi conversación con Gustavo. Gustavo Gómez seguramente habla todos los días, pero con el profesor Gustavo Alfaro estoy casi seguro de que no, porque yo estuve hablando con Gustavo Alfaro sobre este tema y me dice: ‘Yo no hablo con nadie hasta que sea elegible. Una vez que sea elegible, obviamente lo voy a considerar como a cualquier otro jugador que sea paraguayo’”.

Los números de Mauricio en Palmeiras

Desde su llegada a Palmeiras a mediados de 2024, el volante de 24 años lleva disputados un total de 81 partidos, en los que convirtió 16 goles y aportó 12 asistencias. Además, recibió 8 amarillas y no fue expulsado en 4794 minutos en cancha.

