FIFA no descarta cambiar sedes del Mundial 2026 por la guerra de narcos en México: “Estamos mirando con atención”

Gianni Infantino fue consultado por la situación que se vive en México a menos de cuatro meses para la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Gianni Infantino se refirió al presente que se vive en México
© GettyGianni Infantino se refirió al presente que se vive en México

Restan alrededor de 100 días para el inicio del Mundial 2026, y México será la sede del partido inaugural, con el Estadio Azteca como sede. Sin embargo, lo que más preocupa es la situación que se vive en el estado de Jalisco, y más precisamente en la ciudad de Guadalajara.

Allí se ha desatado una guerra de narcos, que ya se cobró la vida de uno de los cabecillas de este mundo oscuro, en la figura de “El Mencho”, lo cual sólo ha servido para potenciar los enfrentamientos. Guadalajara será sede de cuatro partidos en el Mundial 2026 y con poco más de tres meses para el torneo, la situación no es la mejor.

Gianni Infantino, Presidente de FIFA, fue consultado al respecto y, en una entrevista con 6AM W y AS Colombia, aseguró que si bien no es un tema que le preocupe como tal, sí que está bajo constante monitoreo de la Federación. “Preocupado no. Estamos mirando con atención lo que está pasando en México“, afirmó el mandatario.

El estadio de Guadalajara será sede de cuatro partidos en el Mundial 2026 y está en el epicentro de la guerra de narcos que se vive en México. (Getty)

Estamos en contacto con la presidencia, con las autoridades y tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien: el repechaje y luego el Mundial. Va a ser una fiesta“, completó al respecto.

De cara a la Copa del Mundo, hay cuatro partidos pactados a disputarse en Guadalajara, todos ellos, por la Fase de Grupos del torneo. El primero será entre Corea del Sur y un equipo proveniente del repechaje UEFA, el siguiente tendrá a México contra Corea del Sur, el tercero será entre Colombia y un equipo del repechaje internacional, y el último, el esperado España vs. Uruguay.

PARTIDOS A DISPUTARSE EN GUADALAJARA EN EL MUNDIAL 2026

  • Corea del Sur vs. Repechaje UEFA – Grupo A – 11 de junio
  • México vs. Corea del Sur – Grupo A – 18 de junio
  • Colombia vs. Repechaje Int. – Grupo K – 23 de junio
  • España vs. Uruguay – Grupo H – 26 de junio

En síntesis

  • El Estadio Azteca en México será la sede del partido inaugural del Mundial 2026.
  • Guadalajara albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos a partir de junio.
  • Gianni Infantino confirmó el monitoreo constante de la seguridad en conjunto con las autoridades.
