Mientras Argentina todavía no toma una decisión, Brasil y Uruguay se adelantaron y definieron sus bases para el Mundial 2026

Los seleccionados sudamericanos y opciones muy diferentes para sus respectivas estadías de cara a la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Argentina duda, mientras Uruguay y Brasil ya definen sus establecimientos en la Copa del Mundo
Argentina duda, mientras Uruguay y Brasil ya definen sus establecimientos en la Copa del Mundo

Estamos a seis meses del inicio del Mundial 2026, tiempo que parece mucho pero que pasa también realmente rápido. Hace algunas semanas, Argentina conoció cuáles serán sus rivales de la Fase de Grupos y también dónde disputará sus tres partidos. Aun así, todavía no tomó una decisión sobre la ciudad que utilizará como base de operaciones.

Y si bien hay algunas opciones en vistas, mientras Argentina, Tapia y Scaloni definen, quienes ya tienen aseguradas sus bases para la Copa del Mundo son las selecciones de Uruguay y de Brasil, que ya han confirmado dónde se establecerán durante la competencia.

Carlo Ancelotti optó por que Brasil se quede en Nueva Jersey durante el Mundial. (Getty)

Carlo Ancelotti optó por que Brasil se quede en Nueva Jersey durante el Mundial. (Getty)

Con el Mundial disputándose en tres países diferentes, Canadá, México y Estados Unidos, las opciones son múltiples, y eso lleva a que Uruguay y Brasil se ubiquen en diferentes países: Uruguay estará en Playa del Carmen, México, mientras que Brasil se quedará en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Más específicamente, los dirigidos por Carlo Ancelotti utilizarán las instalaciones del Centro de Entrenamiento Columbia Park en Morristown y del hotel The Ridge en Basking Ridge, en la ciudad que albergará también la final de la competición. Además, en el MetLife Stadium, Brasil enfrentará a Marruecos en su debut en el Grupo C. Los otros partidos son en Philadelphia (vs. Haití) y Miami (vs. Escocia).

La Uruguay de Marcelo Bielsa se alojará en Playa del Carmen, México.

La Uruguay de Marcelo Bielsa se alojará en Playa del Carmen, México.

Uruguay, por su parte, tiene un único partido en México, que será el cierre del Grupo H ante España en Guadalajara. Previo a ello, tendrá que viajar a Miami para enfrentar a Arabia Saudita y Cabo Verde.

Argentina, cerca de definir su estadía en Dallas

Si bien la decisión aún no está tomada, la Selección Argentina tiene encaminado el cerrar la ciudad de Dallas, en el estado de Texas como su base de operaciones. Y es que la vigente campeona del mundo jugará allí dos de sus tres partidos de la Fase de Grupos, ante Austria y Jordania.

El otro partido de la Selección Argentina será en Kansas, en lo que será su estreno en la competición contra el seleccionado de Argelia. A raíz de ello, elegir Dallas como base parece la opción más lógica para Scaloni y sus dirigidos, aunque todavía no esté confirmado.

En síntesis

  • Argentina perfila a Dallas como base y enfrentará allí a Austria y Jordania.
  • Brasil se establecerá en Nueva Jersey y debutará ante Marruecos en el MetLife Stadium.
  • Uruguay confirmó su concentración en Playa del Carmen, México, cerrando el grupo ante España.
