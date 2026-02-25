El gesto de Carlo Ancelotti con Neymar que lo aleja del Mundial 2026 con la Selección de Brasil

Tras casi dos meses de ausencia, Neymar volvió a jugar y vistió la camiseta del Santos en los últimos dos partidos que disputó el club en el Torneo Paulista. Cuarenta y cinco minutos le bastaron para sumar una asistencia vs. Velo Clube, pero no pudo ayudar ante Novorizontino y la derrota resultó en una temprana eliminación del Peixe.

El partido y medio que disputó Neymar tampoco fue tiempo suficiente para ganarse la aprobación de Carlo Ancelotti, y de acuerdo a lo reportado por ESPN Brasil, el ’10’ brasileño no estará en la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo. La última antes del Mundial 2026.

Neymar volvió a jugar en Santos y acumula un partido y medio de juego. (Prensa Santos)

Esto significa que Neymar no formará parte de ninguna convocatoria de Carlo Ancelotti previo a la Copa del Mundo, y que si quiere estar entre los 26 convocados para la Selección de Brasil, deberá ganárselo desde fuera de la Canarinha, entre marzo y mayo. Ahora bien, esto forma parte del plan original de Ancelotti.

El plan de Ancelotti con Neymar para el Mundial 2026

ESPN Brasil también reporta que Ancelotti nunca tuvo intenciones de convocar a Neymar en esta Fecha FIFA para enfrentar a Francia y Croacia. “La expectativa era que el delantero regresara gradualmente en febrero, recuperara el ritmo tras la lesión y mejorara con el Santos antes de ser convocado a la selección nacional“, explica el medio.

El plan de Ancelotti es determinar, en mayo, si Neymar está para jugar el Mundial 2026. (Getty)

El reporte también destaca que ni Ancelotti ni su cuerpo técnico necesitan ver a Neymar con el resto de los convocados, ya que entienden que encajaría inmediatamente y que eso “no está en debate”. De esta forma, el plan sigue siendo el mismo: evaluar, en mayo, si Neymar está en condiciones para jugar el Mundial 2026.

Hasta entonces, Neymar tendrá el Brasileirao y algunos partidos de Copa Sudamericana con el Santos para prepararse y ponerse a tono físicamente, el casillero más importante que debe rellenar para satisfacer los requisitos de Ancelotti.

