Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

El gesto de Carlo Ancelotti con Neymar que lo aleja del Mundial 2026 con la Selección de Brasil

El astro brasileño volvió a jugar con Santos, pero por ahora no es suficiente para meterse entre los convocados.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Neymar sigue fuera de la lista y cada vez queda menos para el Mundial 2026
© GettyNeymar sigue fuera de la lista y cada vez queda menos para el Mundial 2026

Tras casi dos meses de ausencia, Neymar volvió a jugar y vistió la camiseta del Santos en los últimos dos partidos que disputó el club en el Torneo Paulista. Cuarenta y cinco minutos le bastaron para sumar una asistencia vs. Velo Clube, pero no pudo ayudar ante Novorizontino y la derrota resultó en una temprana eliminación del Peixe.

El partido y medio que disputó Neymar tampoco fue tiempo suficiente para ganarse la aprobación de Carlo Ancelotti, y de acuerdo a lo reportado por ESPN Brasil, el ’10’ brasileño no estará en la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo. La última antes del Mundial 2026.

Neymar volvió a jugar en Santos y acumula un partido y medio de juego. (Prensa Santos)

Neymar volvió a jugar en Santos y acumula un partido y medio de juego. (Prensa Santos)

Esto significa que Neymar no formará parte de ninguna convocatoria de Carlo Ancelotti previo a la Copa del Mundo, y que si quiere estar entre los 26 convocados para la Selección de Brasil, deberá ganárselo desde fuera de la Canarinha, entre marzo y mayo. Ahora bien, esto forma parte del plan original de Ancelotti.

El plan de Ancelotti con Neymar para el Mundial 2026

ESPN Brasil también reporta que Ancelotti nunca tuvo intenciones de convocar a Neymar en esta Fecha FIFA para enfrentar a Francia y Croacia. “La expectativa era que el delantero regresara gradualmente en febrero, recuperara el ritmo tras la lesión y mejorara con el Santos antes de ser convocado a la selección nacional“, explica el medio.

El plan de Ancelotti es determinar, en mayo, si Neymar está para jugar el Mundial 2026. (Getty)

El plan de Ancelotti es determinar, en mayo, si Neymar está para jugar el Mundial 2026. (Getty)

Publicidad

El reporte también destaca que ni Ancelotti ni su cuerpo técnico necesitan ver a Neymar con el resto de los convocados, ya que entienden que encajaría inmediatamente y que eso “no está en debate”. De esta forma, el plan sigue siendo el mismo: evaluar, en mayo, si Neymar está en condiciones para jugar el Mundial 2026.

Hasta entonces, Neymar tendrá el Brasileirao y algunos partidos de Copa Sudamericana con el Santos para prepararse y ponerse a tono físicamente, el casillero más importante que debe rellenar para satisfacer los requisitos de Ancelotti.

En síntesis

  • Neymar regresó con el Santos sumando una asistencia en dos partidos del Torneo Paulista.
  • Carlo Ancelotti excluirá al delantero de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo.
  • El cuerpo técnico decidirá en mayo si el jugador disputará el Mundial 2026.
Publicidad
Germán Celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Neymar, obligado a ser campeón con Santos si quiere convencer a Ancelotti y jugar el Mundial 2026 con Brasil
Mundial 2026

Neymar, obligado a ser campeón con Santos si quiere convencer a Ancelotti y jugar el Mundial 2026 con Brasil

Todavía sin Neymar: los 11 jugadores que tienen su lugar asegurado para el Mundial 2026 con la Selección de Brasil
Mundial 2026

Todavía sin Neymar: los 11 jugadores que tienen su lugar asegurado para el Mundial 2026 con la Selección de Brasil

El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026
Mundial 2026

El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026

Boca hoy: Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme, Ubeda destacó a dos suplentes y más
Boca Juniors

Boca hoy: Bareiro le dedicó el doblete a Riquelme, Ubeda destacó a dos suplentes y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo