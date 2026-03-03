Rodrygo se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

Cuando Rodrygo cayó lesionado en el partido del lunes y tuvo que salir cuando Arbeloa ya no podía hacer modificaciones, la cosa no vislumbraba bien para el extremo brasileño del Real Madrid. Y este martes se confirmó: rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. Estará fuera de las canchas por más de seis meses y se perderá el Mundial 2026.

Si bien el club merengue todavía no emitió su comunicado oficial informando de la lesión, múltiples fuentes dan por confirmada la grave lesión de Rodrygo, en lo que era su partido de regreso tras perderse los últimos cinco compromisos del Real Madrid, tanto por su sanción en Champions como por molestias musculares.

Rodrygo era uno de los nombres fijos para Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026, ya que es uno de los futbolistas que más utilizó durante su tiempo en el Real Madrid, por lo que abre la posiblidad a que otros futbolistas ofensivos, que aún no tienen confirmado su lugar, puedan dar un paso adelante.

Opciones no le faltan a Ancelotti en esa posición, con el propio Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Estevao, Gabriel Martinelli y hasta Neymar, como viables titulares en el puesto.

