Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro

El delantero del Xeneize recibió la ciudadanía por su padre y ahora es elegible para la Albirroja.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Milton Giménez, delantero de Boca.
© Getty ImagesMilton Giménez, delantero de Boca.

En los primeros días de la pretemporada de Boca, el delantero Milton Giménez recibió una buena noticia, ya que según pudo saber Bolavip, se terminó el papeleó y finalmente tiene a disposición tanto el documento como la nacionalidad paraguaya, ya que su padre nació en aquel país.

Luego de más de tres meses de trámites, el ex Banfield recibió la ciudadanía y ahora puede ser convocado por Gustavo Alfaro para jugar con la Selección de Paraguay pensando en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el que integrarán el Grupo D.

Milton Giménez recibió el documento paraguayo.

Milton Giménez recibió el documento paraguayo.

Cabe destacar que estos trámites se realizaron por pedido del entrenador de la Albirroja, ya que quiere contar con el delantero para las próximas convocatorias de su seleccionado, teniendo en cuenta que en aquel sector de la cancha no tiene muchas variantes.

Con los papeles a su disposición, Giménez podría ser convocado para la Selección de Paraguay por primera vez en la fecha FIFA de marzo, en la que jugará dos amistosos a confirmar, contra un seleccionado europeo y otro proveniente de Asia o África.

Así las cosas, el delantero de Boca peleará por un lugar con otros futbolistas de la Liga Profesional como Alex Arce, Ronaldo Martínez y Gabriel Ávalos, sumado también a Antonio Sanabria, quien se desempeña en el Cremonese de la Serie A de Italia.

Publicidad

En caso de ser convocado, será el quinto jugador nacido en Argentina que tendrá el plantel de Alfaro, ya que también suelen ser citados el lateral derecho surgido de Racing, Juan José Cáceres, el lateral izquierdo con pasado en Boca, Agustín Sández, el mediocampista Andrés Cubas y el volante ofensivo ex Huracán, Alejandro Romero Gamarra.

La única selección del planeta que se retiró del Mundial 2026 por decisión propia

ver también

La única selección del planeta que se retiró del Mundial 2026 por decisión propia

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026

  • Fecha 1: Estados Unidos vs. Paraguay – viernes 12/06
  • Fecha 2: Paraguay vs. Europa 3 – sábado 20/06
  • Fecha 3: Paraguay vs. Australia – jueves 25/06

En síntesis

  • Milton Giménez obtuvo la nacionalidad paraguaya tras completar los trámites legales por tres meses.
  • El delantero de Boca fue nacionalizado por pedido del entrenador Gustavo Alfaro para Paraguay.  
  • Su primera convocatoria llegaría en la fecha FIFA de marzo para disputar dos amistosos internacionales.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Arzamendia se rompió los cruzados y Paraguay lo perderá para el Mundial 2026
Fútbol Argentino

Arzamendia se rompió los cruzados y Paraguay lo perderá para el Mundial 2026

Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3
Mundial 2026

Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3

Así quedó el grupo de la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026
Mundial 2026

Así quedó el grupo de la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026

Diego Simeone sorprendió al hablar de su futuro en la previa del partido con Real Madrid
Fútbol europeo

Diego Simeone sorprendió al hablar de su futuro en la previa del partido con Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo