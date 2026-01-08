En los primeros días de la pretemporada de Boca, el delantero Milton Giménez recibió una buena noticia, ya que según pudo saber Bolavip, se terminó el papeleó y finalmente tiene a disposición tanto el documento como la nacionalidad paraguaya, ya que su padre nació en aquel país.

Luego de más de tres meses de trámites, el ex Banfield recibió la ciudadanía y ahora puede ser convocado por Gustavo Alfaro para jugar con la Selección de Paraguay pensando en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el que integrarán el Grupo D.

Milton Giménez recibió el documento paraguayo.

Cabe destacar que estos trámites se realizaron por pedido del entrenador de la Albirroja, ya que quiere contar con el delantero para las próximas convocatorias de su seleccionado, teniendo en cuenta que en aquel sector de la cancha no tiene muchas variantes.

Con los papeles a su disposición, Giménez podría ser convocado para la Selección de Paraguay por primera vez en la fecha FIFA de marzo, en la que jugará dos amistosos a confirmar, contra un seleccionado europeo y otro proveniente de Asia o África.

Así las cosas, el delantero de Boca peleará por un lugar con otros futbolistas de la Liga Profesional como Alex Arce, Ronaldo Martínez y Gabriel Ávalos, sumado también a Antonio Sanabria, quien se desempeña en el Cremonese de la Serie A de Italia.

En caso de ser convocado, será el quinto jugador nacido en Argentina que tendrá el plantel de Alfaro, ya que también suelen ser citados el lateral derecho surgido de Racing, Juan José Cáceres, el lateral izquierdo con pasado en Boca, Agustín Sández, el mediocampista Andrés Cubas y el volante ofensivo ex Huracán, Alejandro Romero Gamarra.

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026

Fecha 1: Estados Unidos vs. Paraguay – viernes 12/06

Estados Unidos vs. Paraguay – viernes 12/06 Fecha 2 : Paraguay vs. Europa 3 – sábado 20/06

: Paraguay vs. Europa 3 – sábado 20/06 Fecha 3: Paraguay vs. Australia – jueves 25/06

