Qué rivales le pueden tocar a Argentina en el sorteo del Mundial 2026

La Albiceleste ya sabe a quiénes se puede enfrentar en la próxima Copa del Mundo. Repasalos.

Por Joaquín Alis

Luego de la finalización de las Eliminatorias, Selección Argentina ya conoce a sus posibles rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.

El certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene a 42 de sus 48 selecciones participantes confirmadas, a la espera de las seis restantes, que se definirán en marzo con los Repechajes.

La Albiceleste será cabeza de serie, por lo que integrará el bombo 1 del sorteo que se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

Qué rivales pueden tocarle a Argentina

Lo primero que hay que saber es que la Albiceleste no podrá cruzarse con ningún sudamericano en la fase de grupos. Sin embargo, sí podría medirse ante dos europeos, teniendo en cuenta que se permite un máximo de dos selecciones de esa confederación.

De esta manera, solo podrá cruzarse con 9 de las 12 selecciones del bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

En el bombo 3, podrá medirse con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. De este pote, solo se bloquea Paraguay.

Del último copón, podría cruzarse con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda. Además, también podría tocarle algún equipo que provenga del Repechaje, como Italia.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

  • Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.
  • Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.
  • México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.
  • Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.
  • Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.
Todos los países clasificados al Mundial

  1. México (local)
  2. Estados Unidos (local)
  3. Canadá (local)
  4. Japón (Asia)
  5. Nueva Zelanda (Oceanía)
  6. Irán (Asia)
  7. Argentina (Sudamérica)
  8. Uzbekistán (Asia)*
  9. Corea del Sur (Asia)
  10. Jordania (Asia)*
  11. Australia (Asia)
  12. Ecuador (Sudamérica)
  13. Brasil (Sudamérica)
  14. Uruguay (Sudamérica)
  15. Colombia (Sudamérica)
  16. Paraguay (Sudamérica)
  17. Marruecos (África)
  18. Túnez (África)
  19. Egipto (África)
  20. Argelia (África)
  21. Ghana (África)
  22. Cabo Verde (África)*
  23. Sudáfrica (África)
  24. Qatar (Asia)
  25. Inglaterra (Europa)
  26. Arabia Saudita (Asia)
  27. Costa de Marfil (África)
  28. Senegal (África)
  29. Francia (Europa)
  30. Croacia (Europa)
  31. Portugal (Europa)
  32. Noruega (Europa)
  33. Países Bajos (Europa)
  34. Alemania (Europa)
  35. Bélgica (Europa)
  36. Suiza (Europa)
  37. España (Europa)
  38. Austria (Europa)
  39. Escocia (Europa)
  40. Curazao (Norteamérica)*
  41. Haití (Norteamérica)
  42. Panamá (Norteamérica)

* Primera participación en una Copa del Mundo

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 18:00 de España
joaquín alis
Joaquín Alis

