Pandillas de criminales se apoderaron de su estadio, no juega de local desde 2021 y clasificó a un Mundial después de 52 años

La decisión de FIFA de aumentar la cantidad de selecciones participantes de la Copa del Mundo a 48 para el Mundial 2026 nos ha permitido descubrir historias en las que, de otra forma, jamás hubiéramos puesto el ojo. Ya conocimos la realidad de Curazao, la vida del héroe escocés Kieran Tierney o la clasificación de Cabo Verde con jugadores contactados por LinkedIn.

Pero este martes aseguró su clasificación una nación que no juega de local desde 2021, cuyo territorio está siendo dominado por pandillas de criminales que asesinaron al Presidente y han tomado incluso el Estadio Nacional como base de operaciones delictivas. Con todo eso en contra y en un contexto que suena como el preludio la próxima entrega de los videojuegos Far Cry más que la realidad misma, Haití se clasificó al Mundial 2026.

Haití jugará el Mundial 2026.

Ayer, haciendo de local a más de 800 km de su territorio -jugaron en el Ergilio Hato de Willemstad, Curazao-, un grupo de héroes logró su clasificación a la Copa del Mundo con la victoria por 2 a 0 ante Nicaragua. Con el triunfo, se quedaron con el Grupo C de la fase decisiva, por delante de Honduras, Costa Rica y la propia Nicaragua, para dar la sorpresa y entrar en la Copa del Mundo.

Hasta la fecha, el único registro de Haití en esta competición data del Mundial de 1974, en el que formaron parte del Grupo 4, y tuvieron una de las peores actuaciones en la historia de los Mundiales: derrotas por 3-1 vs. Italia, 4-1 vs. Argentina y 7-0 vs. Polonia para sumar apenas 2 goles a favor y 14 en contra en tres partidos.

Haití: tierra de pandillas criminales que se apoderaron de la capital, jugará el Mundial 2026

Por muy surrealista que suene, esa es la realidad que enfrenta Haití, cuyo Presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021, y es una de las naciones en alerta constante por parte de las Naciones Unidas, que entienden que más de 1 millón de haitianos fueron expulsados de Puerto Príncipe, su capital.

Desde aquel 2021, la selección nacional no volvió a pisar territorio haitiano, ni para entrenar ni para jugar partidos oficiales. Hoy hace las veces de local en Curazao, pero la Selección que está en el puesto 88 del Ranking FIFA ha tenido que pedir permiso para disputar sus partidos como anfitrión en Trinidad y Tobago, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros lugares.

Algunos de sus futbolistas nunca pisaron el territorio local.

De hecho, hay jugadores del seleccionado que, habiendo nacido en otros lugares del mundo, pero con raíces haitianas, han sido convocados sin haber pisado jamás el suelo de Haití o jugado para fanáticos locales. “Nunca he jugado en Haití, pero el resto de los chicos dice que es una gran diferencia tener a tus hinchas apoyando, que realmente se siente”, reconocía tiempo atrás el defensor Garven Metusala, nacido en Quebec, Canadá. Su propio entrenador, Sebastien Migne, tampoco ha puesto un pie en territorio haitiano en su vida.

Los haitianos tienen prohibido su ingreso a Estados Unidos

En el decreto expresado por Donald Trump y la Casa Blanca en junio de este 2025, Estados Unidos señaló a Haití como uno de los 12 países cuyos ciudadanos tienen prohibido el ingreso a su territorio.

“Como es ampliamente sabido, Haití carece de la autoridad central con suficiente capacidad de las fuerzas de seguridad e información necesaria para asegurar que sus nativos no comprometan la seguridad de los Estados Unidos”, expresa el decreto, para explicar el motivo de esta prohibición. Un tema a resolver antes de la Copa del Mundo.

