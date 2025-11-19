Rusia espera aprobación de FIFA para organizar el “Mundial 2026 de los no clasificados” en Estados Unidos

Si bien son 48 las selecciones que formarán parte del Mundial 2026, más que nunca en la historia de las copas del mundo, hay varias naciones que no competirán; eso incluye algunas vetadas por FIFA como Rusia, o aquellas que no lograron su clasificación, como es el caso de Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica o Nigeria, entre varias otras.

De acuerdo a la información de ADN Noticias, esta competición tendría lugar en paralelo al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año. “Sería la Federación Rusa la encargada de organizar esta competencia amistosa, la cual incluso ya tendría a Washington D.C. como una posible sede para albergar los encuentros“, detallan.

Y si bien las Eliminatorias todavía no han terminado, con el repechaje internacional y el europeo aún por disputarse para confirmar a los últimos seis seleccionados clasificados, hay varias naciones importantes que podrían disputar la competencia.

Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados.

No obstante, el reporte también indica que la Federación Rusa necesita de ciertos avales de la FIFA para poder organizar este torneo. El más importante, es el retiro del veto que tanto FIFA como UEFA mantienen sobre los rusos por los conflictos bélicos de dicha nación con Ucrania, activos desde 2014, pero que se volvieron aún más graves en febrero del 2022, con el avance de las fuerzas armadas.

¿Qué selecciones podrían jugar este “Mundial de no clasificados”?

Como detallamos inicialmente, Rusia es la que quiere fomentar el desarrollo de esta competición, en la que podrían participar como máximo tres selecciones de CONMEBOL: Chile, Perú y Venezuela, todas ya sin chances de jugar el Mundial 2026, y eventualmente Bolivia, en caso de no ganar el repechaje internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Todas las selecciones que se clasificaron al Mundial 2026 en la fecha FIFA de noviembre

En dicho repechaje también están Jamaica, Irak, RD Congo, Nueva Caledonia y Surinam, y solo dos naciones pasarán a la Copa del Mundo. El resto podría jugar el torneo que quiere organizar Rusia.

Oportunidad para seleciones como Chile de disputar una competencia paralela al Mundial 2026. (Getty)

Mientras que en el repechaje UEFA se encuentran Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía, Kosovo, Eslovaquia, Ucrania, Irlanda, Bonsia, Gales, Albania, Suecia, República Checa, Rumania e Irlanda del Norte, y solo cuatro de ellas jugarán el Mundial 2026. El resto podría meterse en el torneo amistoso.

Publicidad

Publicidad

Ni hablar de selecciones como Nigeria, Camerún, Angola, China, India, Emiratos, Costa Rica, Honduras, Serbia, o Grecia, por nombrar algunas de las que ya no tienen ningún tipo de oportunidad de jugar la Copa del Mundo.

Datos clave