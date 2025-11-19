Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Se afilió a FIFA en 2011, ganó las Eliminatorias sin jugadores locales y será el país más pequeño en la historia de los Mundiales

Durante años fue una potencia encubierta de la región, cediendo a sus mejores jugadores a Europa y finalmente jugará una copa del mundo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Curazao jugará el Mundial 2026
© Getty/AFPCurazao jugará el Mundial 2026

Lo anticipábamos hace algunos días, luego de su goleada por 7 a 0 ante Bermudas; Curazao estaba a un partido, a un empate, a un punto de clasificar al Mundial 2026 y jugar por primera vez en su historia una Copa del Mundo. Pero las posibilidades estaban en su contra, jugaba contra la Selección de Jamaica en Kingston. Los Reggae Boyz, de ganar, hubieran sido los clasificados, pero finalmente fue un 0-0 que desató la euforia del conjunto caribeño.

Y si bien el Mundial 2026 tendrá selecciones como Haití, Cabo Verde, Jordania o Uzbekistán, la clasificación de Curazao marcará que la antigua colonia neerlandesa se convertirá en el país más pequeño de la historia de los Mundiales, con una superficie de apenas 444 km², con un largo de apenas 60 kilómetros. Así mismo, se trata del país menos poblado en jugar una Copa del Mundo, con una población registrada de alrededor de 156,000 habitantes.

Podría convertirse en el país más pequeño en la historia de los mundiales

En el Mundial 2026, Curazao se convertirá en el país más pequeño en jugar una Copa del Mundo.

Curazao, la selección sin jugadores nacidos en su país que jugará el Mundial 2026

Por si fuera poco, la utópica clasificación de Curazao se dio con una alineación prácticamente completa de futbolistas nacidos fuera de su territorio, pero con raíces y antepasados que los arraigan con lo que en su momento fue conocido como las Antillas Neerlandesas.

La clasificación se dio con futbolistas nacidos mayormente en Países Bajos, oriundos de ciudades como Róterdam, Breda, Groningen o Nimega. Y, de hecho, lo consiguieron sin su entrenador, Dick Advocaat, en el estadio. Por temas familiares, tuvo que regresar a su hogar y se ausentó del encuentro histórico.

Con jugadores nacidos en Países Bajos, Curazao clasificó al Mundial. (AFP)

Con jugadores nacidos en Países Bajos, Curazao clasificó al Mundial. (AFP)

Publicidad
Pandillas de criminales se apoderaron de su estadio, no juega de local desde 2021 y clasificó a un Mundial después de 52 años

ver también

Pandillas de criminales se apoderaron de su estadio, no juega de local desde 2021 y clasificó a un Mundial después de 52 años

Ahora todo ese seleccionado de neerlandeses nacionalizados bien podría enfrentarse en la Copa del Mundo a los Países Bajos, en lo que sería un encuentro muy curioso, dada toda la historia de la isla ubicada en el Mar Caribe como colonia del país europeo.

Datos clave

  • Curazao empató 0-0 contra Jamaica en Kingston y se clasificó por primera vez a un Mundial (2026).
  • Curazao se convierte en el país más pequeño en área (444 km²) y menos poblado (156.000 habitantes) en jugar un Mundial.
  • La clasificación de Curazao se logró con un plantel compuesto principalmente por futbolistas nacidos en los Países Bajos.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

Lee también
Lluvia de críticas a Bielsa por la goleada 5 a 1 de Estados Unidos a Uruguay
Fútbol Internacional

Lluvia de críticas a Bielsa por la goleada 5 a 1 de Estados Unidos a Uruguay

Con Blondel y Morena Beltrán incluidos: el posteo de Paredes con el plantel de Boca y sus parejas
Boca Juniors

Con Blondel y Morena Beltrán incluidos: el posteo de Paredes con el plantel de Boca y sus parejas

Julián Álvarez, ausente en el entrenamiento de Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Julián Álvarez, ausente en el entrenamiento de Atlético de Madrid

Los hinchas de River eligieron entre jugar la Copa Sudamericana en 2026 o clasificar a la Libertadores gracias a un título de Boca
River Plate

Los hinchas de River eligieron entre jugar la Copa Sudamericana en 2026 o clasificar a la Libertadores gracias a un título de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo