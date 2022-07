Canta Conmigo Ahora, programa de El Trece conducido por Marcelo Tinelli que reúne a 100 jurados expertos en un mismo espacio y es furor en el mundo, llegó a los 17,4 puntos de rating en la primera emisión. Con el fin de seguir manteniendo números altos en el prime time, la productora planea invitar a reconocidos cantantes para que también puedan evaluar a los participantes.

En esta sintonía, en Socios del Espectáculo Tinelli comunicó que el lunes y martes de la próxima semana estará L-Gante como jurado. Además, adelantó: "Podríamos traer a Rusherking, Emilia Mernes, Duki o Tiago PZK. Ya que viene Sebastián Yatra a la Argentina, lo podemos convocar en un par de programas en agosto. Estamos trabajando en todo eso".

En el actual panel están los artistas internacionales Cristian Castro y José Luis El Puma Rodríguez. Además, tienen su lugar asegurado dentro del programa Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano, Gladys La Bomba Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri, exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs.

+Canta Conmigo Ahora - Último programa emitido

+¿Cómo ver Canta Conmigo Ahora?

Canta Conmigo Ahora, adaptación argentina del exitoso formato All Together Now de la televisión inglesa, se transmite de lunes a jueves desde las 22:30 horas por la pantalla de El Trece.