Quién es Nazareno Pompei, el ex futbolista del Ascenso que entró a Gran Hermano Generación Dorada

El pasado lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano en Argentina. En esta oportunidad se trata de la denominada Generación Dorada, en la que ingresaron algunos ex participantes, influencers, famosos de la talla de Andrea Del Boca y también algunas personas desconocidas. El martes ingresó una nueva tanda de jugadores y entre ellos se destacó Nazareno Pompei, ex futbolista del Ascenso en Argentina.

Nazareno Pompei, que se desempeñaba como delantero de área, nació en Lomas de Zamora y se inició en Los Andes, donde jugó entre 2019 y 2021 en su primer ciclo, luego estuvo un año en Deportivo Merlo para más tarde regresar al Mil Rayitas. En 2024 vistió la camiseta de Liniers y a fin de ese año puso punto final a su trayectoria deportiva a los 26 años.

¿Qué dijo Nazareno Pompei en su presentación?

El ex futbolista afirmó en su presentación: “Soy de Lomas de Zamora, soy exfutbolista profesional. Hice la mayor parte de mi carrera en Los Andes, pasé por Deportivo Merlo y el último año que competí profesionalmente fue en Liniers“.

Además, agregó: “Me di cuenta que ya el fútbol no me apasionaba, ya no lo vivía de la misma manera, creo que me puedo meter en el medio, así que me tengo mucha confianza para esto. La paso bien en todos lados, así que bueno, el que me tenga cerca o va a disfrutar conmigo y si le gusta el silencio la va a pasar como el cu..“.

“No vengo simplemente a ver si me hago conocido, a ver cómo me va o no, yo quiero ganarlo de verdad, siempre siento que me robo el show y esta vez no va a ser diferente”, completó Nazareno Pompei que ni bien ingresó a la casa tuvo un diálogo con Brian Sarmiento y le comentó que él también era ex futbolista y que lo había conocido previamente.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de pases | Brian Sarmiento: del retiro y participar en el Bailando a querer volver a un equipo de la Liga Profesional

DATOS CLAVE