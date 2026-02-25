Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

Quién es Nazareno Pompei, el ex futbolista del Ascenso que entró a Gran Hermano Generación Dorada

El ex delantero de 27 años dejó la actividad a fines de 2024 tras su paso por Liniers, elenco en el que jugó un año.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Nazareno Pompei con la casaca de Los Andes
© @GranHermanoArNazareno Pompei con la casaca de Los Andes

El pasado lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano en Argentina. En esta oportunidad se trata de la denominada Generación Dorada, en la que ingresaron algunos ex participantes, influencers, famosos de la talla de Andrea Del Boca y también algunas personas desconocidas. El martes ingresó una nueva tanda de jugadores y entre ellos se destacó Nazareno Pompei, ex futbolista del Ascenso en Argentina.

Nazareno Pompei, que se desempeñaba como delantero de área, nació en Lomas de Zamora y se inició en Los Andes, donde jugó entre 2019 y 2021 en su primer ciclo, luego estuvo un año en Deportivo Merlo para más tarde regresar al Mil Rayitas. En 2024 vistió la camiseta de Liniers y a fin de ese año puso punto final a su trayectoria deportiva a los 26 años.

¿Qué dijo Nazareno Pompei en su presentación?

El ex futbolista afirmó en su presentación: “Soy de Lomas de Zamora, soy exfutbolista profesional. Hice la mayor parte de mi carrera en Los Andes, pasé por Deportivo Merlo y el último año que competí profesionalmente fue en Liniers“.

Además, agregó: “Me di cuenta que ya el fútbol no me apasionaba, ya no lo vivía de la misma manera, creo que me puedo meter en el medio, así que me tengo mucha confianza para esto. La paso bien en todos lados, así que bueno, el que me tenga cerca o va a disfrutar conmigo y si le gusta el silencio la va a pasar como el cu..“.

No vengo simplemente a ver si me hago conocido, a ver cómo me va o no, yo quiero ganarlo de verdad, siempre siento que me robo el show y esta vez no va a ser diferente”, completó Nazareno Pompei que ni bien ingresó a la casa tuvo un diálogo con Brian Sarmiento y le comentó que él también era ex futbolista y que lo había conocido previamente.

Tweet placeholder
Publicidad
Mercado de pases | Brian Sarmiento: del retiro y participar en el Bailando a querer volver a un equipo de la Liga Profesional

ver también

Mercado de pases | Brian Sarmiento: del retiro y participar en el Bailando a querer volver a un equipo de la Liga Profesional

DATOS CLAVE

  • El exfutbolista Nazareno Pompei ingresó el martes a la edición Gran Hermano Generación Dorada.
  • Nazareno Pompei se retiró del fútbol profesional en 2024 a los 26 años.
  • El participante jugó en Los Andes, Deportivo Merlo y Liniers durante su carrera deportiva.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Dónde ver por TV y qué canal pasa Los Andes vs. Almirante Brown por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Dónde ver por TV y qué canal pasa Los Andes vs. Almirante Brown por la Primera Nacional

La insólita denuncia que involucra a un jugador del plantel de Boca: "La plata no está"
FA (No Usar)

La insólita denuncia que involucra a un jugador del plantel de Boca: "La plata no está"

Ganó 5 títulos en River, respaldó al plantel y afirmó por qué Coudet es el ideal para este momento
River Plate

Ganó 5 títulos en River, respaldó al plantel y afirmó por qué Coudet es el ideal para este momento

Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores
Boca Juniors

Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo