Se acerca el cierre del programa que atrapó a miles y miles de televidentes de todo el país, desde octubre hasta marzo. La gran final de Gran Hermano, que tendrá lugar este lunes 27 de marzo, tiene en vilo a todos los espectadores y nadie se la quiere perder. En este sentido, enterate cómo inscribirte para presenciar la gala más esperada del certamen.

+ ¿Cómo anotarse para la tribuna de la final de Gran Hermano?

Para inscribirse a la tribuna de la última gala, el procedimiento es muy fácil: se debe ingresar al siguiente enlace y completar un formulario con los datos personales (nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, domicilio y teléfono de contacto) de quien desea asistir.

El único requisito para poder anotarse es ser mayor de 18 años. En caso de ser aceptado como nuevo integrante de la tribuna, se recibirá un mail en la casilla de correo con la debida confirmación. De recibir el OK, deberá presentarse sólamente con un documento de identidad. En algunos casos, además, Telefé puede solicitar el esquema de vacunación completo contra el Covid-19.

+ ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse para la tribuna de la final de Gran Hermano?

La inscripción para la tribuna no tiene una fecha de caducidad, sino que se cerrará automáticamente en el sitio cuando no haya más lugares disponibles, caso en el cual la propia plataforma publicará un aviso al ingresar el enlace comunicando que no se podrá seguir anotando.

+ ¿Cuándo y a qué hora es la final de Gran Hermano?

La gala de definición del certamen se llevará a cabo este lunes 27 de marzo, a partir de las 22.30 horas. La final será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Telefé, o de manera online, vía streaming, por Mi Telefé.