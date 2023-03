El 23 de febrero de 2019 se cumplieron cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt, quien denunció en el 2018 una red de pedofilia en los medios de comunicación, clubes nocturnos y en las inferiores de distintos clubes del fútbol argentino. Esta semana, la modelo y conductora está en boca de todos ya que fue detenido por una causa de corrupción de menores y trata de personas Marcelo Corazza, actual productor de Gran Hermano.

Si bien la causa no está vinculada al reality, Telefe lanzó un comunicado explicando que “colaborará con la Justicia inmediatamente en tanto sea requerido”. Además, explican detalladamente que suspendieron preventivamente a Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que se clarifique la situación.

+Cómo murió Natacha Jaitt, la modelo que denunció la red de corrupción de menores

El cuerpo de Natacha Jaitt fue encontrado el 23 de febrero de 2019 cerca de las 2 de la madrugada en una casa quinta donde funciona el salón "Xanadú", ubicado en Isla Verde al 600 de Villa La Ñata, Benavídez. La autopsia reveló que había "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria y falla multiorgánica".

Es importante señalar que la investigación por su muerte, continúa hasta el día de hoy sin imputados. La Justicia tiene la convicción de que la muerte fue producto de una sobredosis de cocaína y no un asesinato.

Cabe destacar que poco tiempo después de la muerte de la modelo, se volvió viral un tweet de ella en el 2018 donde avisaba lo siguiente: "AVISO: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, asi que si eso pasa, NO FUI. Guarden tuit".

+VIDEO: Natacha Jaitt, una muerte cargada de misterio