El Xeneize recibirá al Canalla el próximo sábado desde las 21 horas y Martínez no podrá contar con algunos habituales titulares.

Luego de empatar ante Estudiantes en La Plata, Boca recibirá a Rosario Central en la Bombonera por la fecha 13 de la Liga Profesional con la misión de sumar de a tres y acercarse al pelotón de los de arriba. Para este encuentro, Diego Martínez no podrá poner su once de gala ya que cuenta con algunas bajas de peso, sobre todo en la ofensiva. Así y todo, hay un once competitivo que se perfila para jugar contra los rosarinos.

Si bien resta la confirmación del entrenador, el once para jugar contra Rosario Central sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Gary Medel, Aaron Anselmino, Kevin Zenón; Cristian Medina, Pol Fernández, Agustín Martegani; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

¿Por qué no juegan Blanco, Giménez y Cavani?

Por la duodécima jornada, Boca visitó a Estudiantes e igualó 1 a 1. En aquel encuentro ante el Pincha, Lautaro Blanco recibió su quinta tarjeta amarilla en la competición y por eso debe cumplir una fecha de suspensión. Milton Giménez -de gran presente goleador- fue expulsado y tampoco podrá estar ante el Canalla. Por su parte, Edinson Cavani padece una lesión muscular en el sóleo y todavía no tiene el alta médica.

Cavani no juega contra Central. (Foto: Getty)

Boca cerró a su séptimo refuerzo

Tras algunos días de negociación entre Boca y Belgrano, Juan Barinaga se pondrá la camiseta del Xeneize y se convertirá en la séptima incorporación de este mercado de pases. El lateral por derecha llega para reforzar un puesto que tiene como dueño a Luis Advíncula, pero que no tiene un reemplazante natural ya que Lucas Blondel se está recuperando de una lesión. Los otros refuerzos del club de la Ribera en este mercado de pases fueron: Tomás Belmonte, Gary Medel, Agustín Martegani, Milton Giménez, Brian Aguirre e Ignacio Miramón.

El Xeneize va por dos jugadores de Central

A falta de una semana para el cierre del libro de pases en Argentina, Boca posó los ojos en dos futbolistas de Rosario Central: Jaminton Campaz y Tomás O´Connor. La dirigencia del Canalla no quiere saber nada con desprenderse de dos de sus mejores futbolistas y no serán sencillas las negociaciones en los próximos días. De hecho, está casi descartado que el colombiano llegue al Xeneize, al menos en este mercado de pases.