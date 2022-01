Twitter se puso monotemático. Y esto tiene un único y gran culpable: Martín Pérez di Salvo. El streamer sacudió la modorra de domingo con sus opiniones acerca de las que él considera las series más populares de la historia.

"Breaking bad es una muy buena serie. Walter white es un muy buen personaje. Pero dejen de ser tan virgenes Tommy shelby le da 20 vueltas. No hay nada más normie aburrido que decir serie favorita BREAKING BAD", escribió Coscu.

La horda de respuestas no tardó en llegar y el líder de la CA debió recurrir a algunos expertos en la materia. El primero de ellos fue Luquitas Rodríguez, quien contestó con un sincero: "Jajajaja te quiero amigo. Vi solo Breaking Bad, perdon!".

Luego, fue el turno de Te Lo Resumo, quien aportó su opinión y se animó a elaborar otro ranking: "Primero Breaking Bad, después Peaky Blinders y después Prison Break. Ahooooora si tengo que hacer mi propio top (cosa que nadie me pidió) sería asi: 1) MadMen 2) Los Soprano 3) Better Call Saul Y aprovecho que me sobran caracteres para mencionar a Seinfeld". ¿Qué opinás?