The Weeknd dirá presente en Argentina a finales de 2023 en el Estadio Mas Monumental. El concierto se realizará exactamente el 18 de octubre y la venta de entradas general abrirá el viernes 10 de marzo, mientras que los clientes de BBVA ya pueden adquirirlas en el sitio AllAccess.

El cantante canadiense de 33 años es uno de los más escuchados en la actualidad. A lo largo de su carrera artística, la cual empezó en 2009, recibió cuatro premios Grammy y otros 50 galardones.

Algunas de las canciones más conocidas son Save Your Tears (1099 millones de reproducciones en YouTube), Blinding Lights (686 millones de vistas) y Call Out My Name (847 millones de reproducciones).

Durante febrero de 2023, sacó una canción junto a Ariana Grande, llamada Die For You. El tema ya tuvo más de 25 millones de reproducciones en la plataforma de videos más popular.

¿Cuándo toca The Weeknd 2023 y dónde será el concierto?

El concierto de The Weeknd tendrá lugar en el Estadio Mas Monumental el 18 de octubre 2023.