Rodrigo de Paul ha estado en varias bocas en este último tiempo. Es que el volante hizo pública hace pocos meses su relación con Martina Stoessel, más conocida como Tini, una de las artistas más reconocidas de Latinoamérica.

Su noviazgo se hizo tema de conversación en ámbitos donde el mediocampista del Atlético de Madrid no estaba acostumbrado a figurar. Esto generó algunas controversias en los seguidores del Seleccionado argentino y, según apuntan varios medios, también dentro del plantel campeón de América.

En las últimas horas, el surgido en Racing de Avellaneda dialigó con América TV acerca de los rumores que aseguraban que no podría estar presente en el Mundial de Qatar debido a un conflicto legal con su expareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs.

"Con Tini estamos felices. Se dijeron muchas cosas erróneas. Estamos bien, estamos felices. Uno a veces cree que es un juego mediático, pero siempre me mantuve en silencio porque no me gusta lo mediático. Soy un chico de 28 años que la vida le da experiencias. Es mentira que Camila estaba embarazada mientras yo conocía a Tini", lanzó en diálogo con Guillermo Andino.