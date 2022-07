Locho Loccisano, uno de los participantes de El Hotel de los Famosos que logró conectar con el público, quedó eliminado a comienzos de esta semana en el desafío de "La H" frente a Walter Queijeiro. El ex Combate se sintió traicionado por Lissa Vera ya que su voto fue clave para que quede nominado. En esta sintonía, la cantante rompió el silencio sobre todo lo que pasó para que ella tome esa decisión.

"No lo traicioné, él me extorsionó. Se aprovechó de mi cansancio, fui la única mujer que quedó ahí, no tuvo piedad de mí y se metió en el baño cuando me estaba terminando de cambiar, sin micrófono ya que no hay cámaras ahí", comenzó a explicar Lissa en diálogo con "Nosotros a la Mañana", programa de El Trece. Y añadió: "Vino, me agarró del brazo y me dijo 'con Walter te vamos a votar pero vos después tenés que votar lo que nosotros te pedimos'. En el momento quería que salga del baño así que le dije 'si, si, si' y lo tomó como que era una palabra".

Para cerrar este tema, dijo: "Cuando vi que Locho hizo trampa en distintos juegos elegí votarlo a él. No quiero llegar a la final con este que pibe me va a tirar de la H como la huérfana del pibito del tobogán. Locho lo que hizo fue buscar el punto débil de cada uno para hacerlo explotar y hacerlo quedar mal en las cámaras".

Hasta el momento, estos son los eliminados de El Hotel de los Famosos: Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Mónica Farro, el Turco García, Sabrina Carballo, el Chanchi Estévez, Emily Lucius, Imanol Rodríguez, Locho Loccisano, Lissa Vera y Watler Quiejeiro.

Alex Caniggia

Martín Salwe

A continuación, los días y horarios del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis: