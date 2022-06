Se están transmitiendo por El Trece las últimas semanas de El Hotel de los Famosos, exitoso reality que suele superar los 10 puntos de rating. La productora Boxfish TV ya terminó la grabación el fin de semana pasado. Es por ese motivo que Locho Loccisano festejó sus 28 años y fue entrevistado por uno de los noteros de LAM,programa de América TV.

"Estoy cumpliendo mi sueño, gracias a toda la gente que me apoya en las redes sociales, realmente me hacen muy feliz", dijo Locho en el programa que conduce Ángel de Brito. Además, agregó: "Me lleve muchos amigos del reality".

Mónica Meroni, madre del ex “Combate”, también fue entrevistada: "Él aguantó el reality porque quiere vivir del humor y la música. Al no estar guionado sale lo peor de cada uno. Quiero aclarar igualmente que la producción lo cuidó un montón".

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Mónica Farro, el Turco García, Sabrina Carballo, el Chanchi Estévez y Emily Lucius.

