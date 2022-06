El Primero de Nosotros está llegando a su fin. La exitosa telenovela de Telefe y Paramount+, que cuenta con un importante reparto en el que se destacan Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro y Mercedes Funes, terminará el 29 de junio y ya se sabe cómo será el último capítulo.

Rocío Gómez, la joven que interpreta a la hija del actor chileno en la ficción, habló sobre el desenlace de la serie en La Once Diez: "Me da miedo spoilear algo, pero se vienen muchas escenas fuertes. A los fanáticos de la novela les digo que vayan buscando mucho pañuelo, que sí van a llorar, pero es un llanto lindo ya que todo termina en armonía".

A su vez, se refirió a su personaje: "En el caso particular de Umma, se sigue descubriendo a sí misma en el proceso de cuidar a su papá, de responsabilizarse por él y aferrarse pese a que no le queda mucho tiempo". Y cerró: "Además, se descubre en un plano más sexual, van a pasar muchas cosas, y cómo lidia ella entre ser una adolescente y cuidar a un enfermo terminal, que no es fácil".

+El Primero de Nostros: último capítulo emitido

El primero de nosotros: nuevo horario

La ficción argentina, que también está disponible en la plataforma Paramount +, se emite por Telefe de lunes a viernes a las 23.15 horas, luego de La Voz Argentina.