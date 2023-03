Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, confirmó su calendario de shows que tendrá en el 2023 y habrá una fecha en Argentina. Se estará presentando en el Estadio Monumental de River Plate el próximo 18 de octubre.

Esta gira se llama "After Hours Til Dawn", en la cual estará presenta el álbum homónimo que lanzó en el 2020. El mismo cuenta con hits como "Alone Again", "Hardest to love", "Heartless" y "Blindings Lights", entre otras.

"La producción más grande de su carrera, en la que el público podrá disfrutar del reflejo de su camino creativo, que además de ser un recorrido musical tiene una impronta estética y conceptual atrapante”, dice la promoción de este evento. Y añade: “El tour es además el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: The Weeknd tiene a la plataforma de blockchain Binance como sponsor del tour, con quienes ha lanzado una colección exclusiva de NFTs para la ocasión así como merchandising diseñado de forma conjunta”.

+Entradas para The Weeknd en Argentina 2023: dónde comprarlas

Este miércoles 8/3 a las 10 horas comenzará la preventa exclusiva para clientes BBVA en la web de AllAccess. La venta general será el viernes 10/10 en el mismo horario.

+¿Cuáles son los precios de los tickets?

Las entradas van desde $15.000 hasta $40.000 más el cargo de servicio.