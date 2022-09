Érica Rivas contó por qué no iría a ver Casados con hijos al Teatro Gran Rex

Después de la postergación debido a la pandemia del Covid-19, se confirmó que la obra Casados con hijos en el Teatro Gran Rex comenzará a principios del próximo año y las entradas ya se encuentran a la venta. Sin embargo, la obra no contará con el elenco original de la serie: Erica Rivas, quién interpretaba a la icónica María Elena Fuseneco, no formará parte en este nuevo formato.

La talentosa actriz fue entrevista por Intrusos, programa que se transmite por América TV, y no pudo evadir las consultas sobre Casados con Hijos. "No creo ir a ver la obra de teatro, me da mucha tristeza”. Y, sin dar muchos detalles, aclaró: “No tengo idea cómo será en la historia”.

Cabe señalar que la actriz no estará en la obra luego de que se filtre un mail en el que ella le había mandado a los autores algunas correcciones y comentarios sobre los chistes de la historia. Es por ese motivo que recientemente anunciaron que Jorgelina Aruzzi interpretará a Azucena, un nuevo personaje en la historia.

Casados con Hijos, exitosa sitcom que se emitió por Telefe entre el 2005 y 2006, se estrenará el 5 de enero del 2023 la obra de teatro. Las entradas se pueden adquirir en la web de Ticketek.

