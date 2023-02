Tini Stoessel lanzó este 14 de febrero una nueva canción en todas sus plataformas digitales. Se trata de "Cupido", mismo nombre que llevará su cuarto álbum de estudio, el cual estará disponible a partir del próximo viernes 17.

En YouTube superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de 12 horas, logrando de esta manera un gran recibimiento por parte del público. Además, rápidamente se instaló como una de las canciones más escuchadas en la plataforma en distintos países de América del Sur e incluso España.

Cabe destacar que el nombre de la canción y el de la reconocida artista argentina se volvieron tendencia en las redes sociales a las pocas horas del lanzamiento. "Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón", publicó en sus redes sociales.

+Letra de "Cupido", la nueva canción de Tini

Tardo pa' contestarte

Y tú tardas pa' madurar

Algo me dice que ya es muy tarde

Pero no me dejo de preguntar



¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que no' queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le pasó?



Porque ahora estoy sola en mi soledad

Amor que se viene, amor que se va

No me pidas tiempo, que eso no va

Tú pides y pides y no das na'

Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol

No hay botella que aguante a borrar este dolor

Yo si quiero una chance pa' vivir sin tu amor

Pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor



¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó, ¿qué le pasó?

¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le paso? (¿Por qué falló?)



Si yo te extraño

Te extraño por la noche

La noche me hace daño, yo todavía te extraño (Ah)

Dicen que un clavo siempre saca otro clavo

Pero este amor esclavo es difícil de olvidar (Difícil de olvidar)

Si yo te extraño

Te extraño por la noche

La noche me hace daño, yo todavía te extraño

Dicen que un clavo siempre saca otro clavo

Pero este amor esclavo es difícil de olvidar

¿Qué nos pasó? (Mmm)

Que cuando estábamos bien se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó, ¿qué le pasó?

¿Qué nos pasó?

Que estábamos bien y todo se jodió

Que se enamoró y se desenamoró

Cupido tiró la flecha y la cagó, ¿qué le pasó?

La cagó

+TINI - Cupido