Paulo Londra y su ex pareja Rocío Moreno llegaron a un acuerdo ante la Justicia en mayo de este año por el cuidado de las dos hijas que tienen en común (Isabella de 2 años y Francesca de 2 meses). Sin embargo, la influencer dio a entender que el cantante no estaría cumpliendo con lo pactado.

"Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde", escribió Rocío en una historia de Instagram. Y añadió: "Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses... Duele”

En el acuerdo firmado por ambas partes también se había dejado en claro que Paulo Londra debía pasar una cuota alimentaria por sus dos hijas y una “compensación económica” para la joven, quien dejó de lado su carrera profesional para acompañarlo.

La ex suegra de Paulo Londra se refirió a la relación del cantante con su hija

En diálogo con Intrusos (América), Marina Romero habló sobre relación entre Paulo Londra y su hija: "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse, pero no soporta el destrato, era muy machista. Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... Son cosas que a mí no me sorprenden".

Además, se refirió al vínculo del cantante con Isabella y Francesca, sus dos hijas: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi. No se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

+Marina Romero habló en Intrusos