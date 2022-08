Emily Lucius y Martín Salwe, ex participantes de El hotel de los famosos, siguen juntos pese a los rumores. Acá te contamos los detalles.

El Hotel de los Famosos, reality que se emitió este año en la pantalla de El Trece, formó varias parejas con el correr de los programas. Una de ellas fue la de Martín Salwe y Emily Lucius, quienes incluso en tono de broma se casaron en las últimas semanas de emisión. Hace algunos días se comenzó a hablar de una supuesta separación y el locutor salió a desmentir el rumor.

Martín Salwe dialogó con PrimiciasYa y negó la información que circuló en los últimos días: "No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé qué más decir".

Cabe señalar que Luli Fernández, la panelista de Socios del Espectáculo, había dado a entender en el programa del lunes que Martín y Emily no seguían juntos: “Hay una crisis. Ella se va de viaje del 3 al 18 de septiembre, sale sola. Él también sale con amigos. Esa es la pareja que después de El Hotel se hizo añicos”.

Adrián Suar adelantó en LAM, programa de América TV que conduce Ángel de Brito, que El Hotel de los Famosos 2 llegará a El Trece en enero del 2023.