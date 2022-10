Julieta Poggio tiene 20 años y es modelo, actriz y profesora de danza. Su cuenta de Instagram es @poggiojulieta, y tiene más de 125k de seguidores.

"Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga. Me gusta estar siempre bien arreglada y prolija. Soy muy coqueta.", aseguró.

Además, admitió: "no me gusta cocinar, limpiar ni lavar los platos. Que de eso se ocupe otro".

"Soy egoísta pero lo estoy trabajando con la psicóloga. Además, soy muy sincera. Siempre digo la verdad, les guste o no", concluyó en su presentación.