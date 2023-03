En las últimas horas, el nombre de Tamara Bella fue tendencia en Argentina y en las redes sociales. A continuación, te contamos quién es, qué pasó y todos los detalles que debés conocer.

+¿Quién es y qué pasó con Tamara Bella?

Tamara Bella es una reconocida modelo y conductora argentina, que recientemente se separó de Pablo Vázquez, con quien se encuentra esperando un bebé. Ante esto, Bella reveló detalles de su complicada ruptura.

Y en una charla con Socios del Espectáculo, con Mariana Brey, declaró: “Necesito una prepaga y saber dónde voy a vivir, dónde voy a tener a mi hija. Tenía todo bastante planeado pero de la noche a la mañana se esfumó. Tengo que saber qué voy a hacer”.

Y siguió, apuntando a Vázquez: “Mi límite es que haya permitido varias situaciones con mi hija, y con la que llevo adentro del viento. Me machaqué muchísimo y me sentí culpable porque naturalicé cosas muy feas y le di este ejemplo a mi hija”.

“Por suerte ella me abrazó, me dijo que no me preocupe, que iba a estar todo bien. Ella también está con terapia. Es muy difícil todo esto porque vos creés que sos la culpable, que vos sos el problema”, cerró.