El Mundial de Rusia 2018 quedó rápidamente en el olvido para los argentinos. Aquella temprana eliminación, antecedida por una floja campaña en fase de grupos y una milagrosa clasificación al certamen fueron varias de las aristas que marcaron el ciclo de Jorge Sampaoli al frente del seleccionado.

Lionel Scaloni se hizo cargo de manera interina de la conducción técnica. Pese a los dos primeros años de incertidumbre y dudas, todo lo que vino después derivó en un apoyo absoluto de los argentinos para con su equipo nacional.

Sin embargo, el fantasma de aquella Copa del Mundo sigue pululando por Qatar. Y los hinchas no quieren saber absolutamente nada con ningún aspecto que les recuerde aquella dolorosa eliminación cuatro años atras.

Quizás así pueda explicarse el poco cariño que le tienen en redes sociales al Chapu Martínez. El influencer, quien se popularizó con la canción Traeme la Copa, viajó a Qatar y denunció haber recibido amenazas tras la derrota frente a Arabia Saudita en la primera jornada.

Para él, el sol salió luego de la tormenta. Y es que en un video publicado en su cuenta, el joven nos contó que la familia de Lionel Messi lo adora. "Saliendo de la cancha, me cruzo con el hermano de Messi y me dice: "Te estamos buscando por todos lados". La madre se acerca y me dice: "Te amamos". Se acercó Antonela, me dijo unas palabras, por Dios, es la mejor noticia que me pudieron haber dado en el año. Sentí el apoyo de la famlia Messi".