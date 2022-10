Pese a ser el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder tuvo mucha repercusión y dio mucho de qué hablar en el reality. Y es que el famoso tik toker fue tendencia en más de una vez.

Por esta razón, te contamos, a continuación, cómo era el participante de 21 años de esta edición de GH antes de usar anabólicos.

+¿Qué dijo Holder tras su eliminación?

Antes de salir de la casa, Tomás se despidió de los demás participantes: "Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, pero disfruten la casa. Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue".

Además, luego de su despedida, habló con Robertito: "Tenía unas ganas... no sé si de salir, pero de respirar, otra vez vivir mi vida. Extraño a mi familia. Jugar limpio o jugar sucio es Gran Hermano. Creo que tienen que hacer lo que sientan”.

Holder recibió casi el 60% de votos del público, que fue el que decidió que se de su salida del reality. Agustín era el otro que se encontraba en esa sitaución (Marcos fue salvado antes por ser el menos votado de los tres).