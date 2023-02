VIDEO | El llanto de Fantino cuando Scaloni ganó el The Best

La Selección Argentina vivió un lunes sensacional en la gala de los FIFA The Best, premios que consagraron a Lionel Messi (mejor jugador), Dibu Martínez (mejor arquero) y Lionel Scaloni (mejor DT) por su invaluable aporte para que la Albiceleste volviera a salir campeona del mundo luego de 36 años de sequía.

La ceremonia en París fue la frutilla del postre para cerrar un ciclo maravilloso tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, recuerdos que jamás vamos a olvidar. La emoción de los protagonistas estuvo a la vista en la transmisión y también hubo lágrimas entre los espectadores, como sucedió con Alejandro Fantino y un video suyo que se viralizó a través de Twitter.

El conductor que tanto defendió a Lionel Scaloni desde que este asumió como DT en Argentina tuvo la oportunidad de entrevistarlo luego de la Copa América 2021 y no pudo contener su felicidad tras conocer que el nacido en Pujato fue premiado por la FIFA y el mundo del fútbol como el mejor entrenador del mundo durante la última temporada.

"Vamos, vamos Pujato querido. Vamos hermano, qué alegría. Me emocioné, boludo. Estoy grande. El mejor técnico del mundo, me alegra mucho este momento", soltó Fantino en su programa de streaming en Neura Media, Multiverso. Uno de los que más disfrutó este triunfo de Scaloni en las votaciones del The Best.