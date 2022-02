Mientras se preparaba en Córdoba para su pelea ante el Chino Maidana que será el 5 de marzo en Dubai, el youtuber Yao Cabrera cayó desde un tercer piso y fue rapidamente trasladado a un hospital de Villa Carlos Paz.

Alejandro Cipolla, abogado del youtuber, escribió un comunicado este miércoles 2 de febrero desde la cuenta de Yao dando a conocer el parte médico: “Nuestro amigo está dando batalla y los médicos pudieron estabilizar su situación. Cuando fue el accidente pensamos lo peor y de a poco va saliendo el sol de nuevo. De la tomografía se visualiza una hemorragia subdural post traumática y refiera tac de cerebro cada 24 horas, para descartar cualquier secuela grave. Además, informamos la fisura de una de sus costillas, esperamos que pronto le puedan dar el alta".

En una primera instancia, Kevin Macri, uno de sus amigos, explicó que su estado de salud era grave y se encontraba internado aguardando por una mejoría. Horas más tarde, en una entrevista con Radio Mitre explicó: "Cae con un brazo, según nos dice el médico, y al parecer tiene una costilla fisurada, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros porque él lo primero que hizo cuando volvió a la conciencia, que estuvo unas siete u ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear. Él está con la cabeza 100% metida con la pelea con el Chino Maidana".

Por último, añadió: “No nos dejaron entrar a verlo, por eso se dijo que él estaba muy grave, porque estaba inconsciente, entonces no teníamos un panorama de lo que realmente estaba pasando. No sabíamos si se había golpeado el cráneo, no sabíamos nada, hasta hoy a la mañana que recién nos dijeron que se había golpeado al caer arriba del brazo. No está en terapia intensiva, y todavía no sabemos si se dañó alguna parte de la cabeza”.

La pelea de Yao Cabrera vs. el Chino Maidana

Hasta el momento, la pelea entre Yao Cabrera y el ex bocheado Chino Maidana se llevará a cabo el sábado 5 de marzo, en horario a confirmar. Pese a que surgieron diferentes alternativas, el combate se desarrollará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Maidana afrontó su último desafío en el mundo del boxeo el 13 de septiembre de 2014, cuando perdió por decisión unánime en su segundo enfrentamiento con el estadounidense Floyd Mayweather.

