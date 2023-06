Una de las imágenes más curiosas que dejó la despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera no tuvo lugar precisamente durante el encuentro, sino en la llegada de los jugadores desde el hotel hasta el vestuario. Allí, la periodista Sofía Martínez atravesó un incómodo momento tras ser echada por el Coco Basile y, además, también se lo ve a Lionel Messi distanciarse de la situación a medida que se elevaba el tono de voz.

Lamentablemente, la repercusión de lo ocurrido en el vestidor del estadio Alberto J. Armando llegó a niveles crueles de culpabilidad en redes sociales. Incluso llegaron a mencionar la participación de Antonella Roccuzzo y un “reto” al 10 de la Selección Argentina por su recurrente cercanía a la periodista de TV Pública en las distintas entrevistas que le realizó en el último tiempo. Nada más lejos de la realidad.

“Me dijo que no sabía que teníamos el OK de todos lados. También es cierto que en su concepción también tenga otras ideas, que es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Cosa que me pasa que no lo siento”, dijo Martínez una vez finalizado el evento para dar a conoce cómo vivió esa tensa situación en el vestuario.

Luego, para cortar con toda polémica, la pareja de Lionel tomó una decisión en sus redes sociales. En Twitter, varios usuarios notaron que Roccuzzo comenzó a seguir a Sofía Martínez en Instagram, lo cual es cierto. Esa imagen no hace más que terminar con cualquier tipo de rumor alrededor del vínculo profesional entre el mejor futbolista del mundo y la periodista. Gran gesto.