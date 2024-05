Cuatro ex futbolistas de Vélez, ya que el club les rescindió el contrato recientemente, están implicados en un caso aberrante. Una periodista tucumana los acusó de haber sido violada en un hotel de la capital de Tucumán cuando el Fortín visitó al Decano por la Copa de la Liga 2024.

La justicia determinó que dos de los acusados sean imputados por abuso sexual agravado –Braian Cufré y José Florentín-, que uno por abuso sexual simple –Abiel Osorio– y al restante como participe necesario -Sebastián Sosa- y por tal motivo tres de ellos -Cufré, Florentín y Osorio- se encuentran en prisión domiciliaria en un barrio cerrado de Tucumán. Por su parte, Sosa pagó una fianza y quedó en libertad hasta que se realice el juicio.

Cufré y Osorio hablaron por primera vez desde que fueron imputados

En diálogo con Telefé, tanto Braian Cufré como Abiel Osorio brindaron su primer testimonio desde que se encuentran bajo prisión domiciliaria en un barrio cerrado. Cufré contó por qué recién ahora rompió el silencio: “Ante la denuncia que encontramos fue un golpe muy duro. Nunca imaginé que iba a pasar algo así. En su momento, no pensé en salir a aclarar nada, a decir nada porque entendía que había un proceso, que se tenía que investigar. Y hoy, después de más de dos meses que pasó esto y que hay muchas pruebas de por medio y ante la nota que vimos, se nos acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así”.

Además, agregó: “Uno tiene amigos, familia y ver que tantos medios de comunicación que digan tantas cosas cuando no es así es duro. Hoy sí sentía la necesidad de salir a hablar porque uno pierde mucho en el camino. Te estoy hablando de familia, que es lo principal; de trabajo, muchas cosas que duelen mucho”.

Por su parte, Abiel Osorio brindó su visión de los hechos e hizo hincapié en el consentimiento: “Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan a nosotros. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Quieren justificar cuestiones que en sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho. Hay imágenes, hay videos del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Acá nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie. Todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada”.

Abiel Osorio. (Foto: Prensa Vélez).

¿Cufré conocía a la periodista que los denunció?

“La verdad que no la conocía. Sí es cierto que dos o tres días que viajemos a Tucumán, esta chica me había mandado mensajes por Instagram y yo nunca los respondí. Y de hecho el día que jugamos contra Atlético Tucumán, creo que fue después del partido, cuando nos subimos al micro, que me manda otro mensaje más, a lo que yo no le respondo nuevamente. Eso es lo yo que te puedo decir. No tengo nada más que decirte porque después es verdad que ella tuvo esa conversación con Sebastián y sabía de que nosotros estábamos en la habitación tomando algo muy tranquilamente”, afirmó Braian Cufré.

Por otro lado, dijo: “Sabíamos que Sebastián le había dicho que lleve amigas porque la idea era pasar un buen momento, nada más. Fue algo muy tranquilo. Charlar, tomar algo, nunca pasó nada malo ahí adentro”.

Al ser consultado si tuvo contacto físico con la denunciante, Cufré expresó: “No, mirá, lo que yo lo que tenía que decir ya se lo dije a un juez. Yo no te puedo responder esto acá. Yo lo que tuve que decir lo dije ante un juez, dije lo que pasó. Todo lo que pasó ahí fue consentido. Nada fue sin que ella quisiera. Lo que pasó ahí adentro fue todo consentido”.

Braian Cufré. (Foto: Prensa Vélez).

¿Cómo vivieron las audiencias?

“La verdad que desde el día 1 nosotros estuvimos a disposición, el día que fijaron la fecha en Cámara Gesell, vinimos voluntariamente y nos encontramos con que nos dejaban detenidos. Dejamos pasaporte, dejamos celular con el código (de desbloqueo), dejamos documentos, dejamos todo. Acá no se trata de encontrar la verdad de ellos, la verdad nuestra. Acá hay una verdad y es lo que pasó esa noche”, dijo Cufré.

La versión de Osorio sobre lo sucedido

“Nosotros no drogamos a nadie, como veo que se anda diciendo por ahí. No hicimos… no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios. Confío en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible”, afirmó Abiel Osorio.

¿Qué le dirían a la denunciante?

Brian Cufré dijo: “Yo no le guardo rencor. Para nada. No sé por qué hizo esto. Sinceramente no lo sé. No lo entiendo. No sé qué es lo que buscan. Ya no hay mucho más para hacernos porque como ya te dije perdimos todo. No entiendo qué es lo que buscan. No le diría nada. Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa cómo fueron las cosas. Y que esto sirva para que no vuelva a pasar una cosa así.”.

Por su parte, Osorio sentenció: “Lo mismo, no guardo rencores sobre ella. La verdad, como dijo Braian, confiamos en la Justicia y confiamos y que esto salga lo más pronto posible”.