Nueva acusación contra el jugador de Vélez Braian Cufré: su ex novia lo denunció por violación

En marzo de 2024, Braian Cufré, junto a tres compañeros de Vélez, fueron imputados por un caso de abuso sexual. En el caso de Cufré -junto a Florentín- se los acusa de abuso sexual con acceso carnal, agravado por dos o más personas. La Justicia tucumana -allí sucedió el presunto hecho- determinó que quede con prisión domiciliaria en esa provincia a la espera del juicio.

Pero en las últimas horas, Braian Cufré, defensor de 27 años recibió una nueva denuncia. En esta oportunidad por parte de una ex pareja quien afirmó que en el año 2017 fue abusada sexualmente por él y un compañero de Vélez. El nombre que aparece en la denuncia es el de Fabricio Alvarenga, que actualmente se encuentra en el fútbol de Ucrania.

¿Cómo fueron los hechos, según la denunciante?

Lógicamente, en estos casos se resguarda el nombre de la denunciante para preservarla. En su denuncia, la joven de 25 años que tenía una relación con el defensor, afirma que Braian Cufré le pidió sumar a Alvarenga a una relación sexual, ella se negó, pero aparentemente el hecho se habría consumado contra su propia voluntad, lo que cataloga como un abuso sexual. También trascendió que Cufré tenía una obsesión con sumar personas a las relaciones sexuales, algo que no era del agrado de la denunciante.

Denuncia realizada y botón antipánico

La joven, asesorada jurídicamente por el estudio de Fernando Burlando, realizó la denuncia la semana pasada en una comisaría. Ahora debe ratificarla en un juzgado y es el paso próximo que realizará. Por otro lado, se le dio un botón antipánico, pese a que Cufré esté privado de su libertad a la espera de un juicio en Tucumán. La decisión es porque además está involucrado otro futbolista -que está en Ucrania- pero en muchos casos familiares de los denunciados hostigan a la víctima.

La declaración de Cufré en el caso de abuso en Tucumán

“Cuando entra a la habitación se choca con Seba, que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con Coca Cola. La pasamos súper bien, hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo. Se la veía super distendida, charlaba mucho, se reía, todo súper bien. La verdad que nada raro. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Ahí es cuando nosotros nos miramos como diciendo ´qué raro´. Seba ya sabía porque ella le había dicho que se quería bañar, pero nosotros no sabíamos”, dijo el defensor ante la Justicia.

Además, agregó: “Estaba en corpiño, el top no sé dónde estaba. Se va directamente a acostar a la cama de Osorio, y al lado estaba Florentín. En un momento, Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular”.

“Se escuchaba que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso. Ahí se apaga la televisión, que era la luz que estaba prendida. La música seguía de fondo bajita porque ya era tarde. En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir. Nunca se escuchó un ´no´, nunca se escuchó un ´pará´, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”, continuó en su relato.

“La chica pregunta: ´¿Alguno tiene para dejarme efectivo que no tengo para el Uber?´. Ahí saco y le doy $7000 u $8000, más no porque no tenía más, y le dejo la plata en la mesita de luz”, concluyó Cufré.