¡Rod Stewart se presentará en Argentina en este 2023! La noticia fue confirmada por el propio cantante y rápidamente su nombre se volvió tendencia en todas las redes sociales. El concierto tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Estadio GEBA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En este concierto estará tocando todos los éxitos que lo volvieron uno de los cantantes y compositores de Reino Unido más reconocidos en el mundo. Es por ese motivo que no faltarán hits como “Every Picture Tells a Story”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “Tonight’s the Night”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Rhythm Of My Heart” y “Sailing”.

A continuación, en Bolavip, te compartimos todos los detalles para que puedas adquirir tu entrada para ver a Rod Stewart en Argentina 2023: precios y dónde comprarlas.

+Rod Stewart en Argentina 2023: ¿Cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas?

Está confirmado que la preventa será exclusiva para clientes de Santander American Express y se abrirá el viernes 30 de junio a las 10.00 horas. Luego de que se agoten se podrán comprar las entradas generales.

+¿Cuáles son los precios?

Está confirmado que los precios para ver a Rod Stewart en Argentina 2023 son los siguientes: