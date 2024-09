Ex jugadores

El 8 de julio de 1990 fue el día más glorioso en la carrera deportiva de Andreas Brehme, un futbolista alemán que había participado del Mundial de México 86, pero se había quedado en las puertas del triunfo ya que la Selección Argentina se había impuesto por 3 a 2 en una de las finales más apasionante de todos los tiempos. Las mismas dos selecciones se vieron las caras cuatro años más tarde en Roma y la felicidad fue teutona, ya que los europeos ganaron por 1 a 0 con un tanto de penal de Andreas Brehme, el gran héroe de la jornada.

Cuatro años más tarde, Brehme disputó su último partido con la camiseta de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. El tramo final de su carrera fue en el FC Kaiserslautern de Alemania, elenco en el que puso punto final a su trayectoria en 1998. Tan solo dos años más tarde, Brehme tuvo su primera experiencia como entrenador y fue en el club que colgó los botines, en el cual estuvo por dos años. Entre 2004 y 2005 fue DT del Unterhaching, también de Alemania y esa fue su último club como DT.

Luego de abandonar su carrera como entrenador en solitario, Andreas Brehme pasó a ser colaborador de uno de los mejores entrenadores de las últimas décadas: Giovanni Trapattoni, y lo hizo en su paso por el Stuttgart entre los años 2005 y 2006. Allí fue su último trabajo conocido y a partir de entonces comenzó una debacle económica y financiera que terminaron con la ruina del héroe de la final de Italia 90.

Brehme con la Copa del Mundo en 1990. (Foto: IMAGO).

Pérdidas millonarias

En 2014, el medio alemán Deutsche Welle dio a conocer la difícil situación económica que atravesaba por ese entonces Andreas Brehme. Según el prestigioso medio teutón, malas inversiones y mala administración hicieron no solamente que el ex futbolista pierda todo el dinero que había ganado en su carrera -cabe aclarar que en los 80 y 90 los jugadores no ganaban tanto como ahora- y que llegó a tener deudas por más de 200 mil euros, inclusive que tuvo que vender su departamento, el cual estaba valuado en 400 mil euros.

Beckenbauer pidió ayuda para Brehme

Tras conocerse la noticia de la caída en desgracia de Brehme, Franz Beckenbauer se refirió al tema y pidió que se lo ayude: “Tenemos la responsabilidad de ayudar a Andreas Brehme, él hizo mucho por el fútbol alemán, le dio un título, y ahora es el turno del fútbol alemán de hacer algo por él. Quizá podemos crear un fondo para proteger a los jugadores que atraviesan emergencias”.

Limpiar baños

En la misma línea, el ex futbolista Oliver Straube, también habló de la situación: “Nosotros estamos dispuestos a emplear a Andreas Brehme como ayudante en nuestra firma de limpieza de canalizaciones. Allí él se enterará lo que es trabajar de verdad haciendo el aseo de los sanitarios e inodoros. Eso le servirá para enterarse de cómo es la vida y mejorar su imagen. Eso sí es ayudar a Brehme”.

Andreas Brehme. (Foto: IMAGO).

La exitosa carrera de Andreas Brehme

Brehme comenzó su carrera como profesional en Barmbek-Uhlenhorst en la temporada 1978/79, luego pasó por Saarbruken hasta que en 1981 arribó a Kaiserlaustern, elenco en el que jugó hasta 1986. Estuvo dos años en Bayern Munich hasta que en 1988 pasó a Inter de Milan para vestir la camiseta del gigante italiano durante cuatro años. En 1992 tuvo su primera y única experiencia en el fútbol español en Real Zaragoza. En 1993 regresó a Kaiserlaustern y allí permaneció hasta su retiro en 1998.

Brehme en Bayern Munich. (Foto: IMAGO).

El fallecimiento de Andreas Brehme

El 20 de febrero de 2024 el mundo del fútbol amaneció de luto cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Andreas Brehme, que por entonces tenía 63 años. La causa del deceso fue un paro cardíaco que sufrió en su casa. Como era de esperar, hubo homenajes a causa de su pérdida física tanto en los encuentros que disputó la Selección de Alemania como también en los clubes por los que pasó.