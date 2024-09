Tras la caída por 3 a 0 en Old Trafford ante Tottenham, un ex arquero de los Diablos Rojos cargó contra la plantilla actual.

Hace años que Manchester United no hace pie. Quedó atrás ese poderoso equipo que se hacía fuerte tanto a nivel local como internacional y eso que cuenta con un plantel con futbolistas de jerarquía, pero los resultados no llegan, el entrenador no da respuestas y la decepción de los hinchas -y ex jugadores de los Diablos Rojos- se empieza a notar con claridad. En lo que va de la vigente Premier League, Manchester United cosechó dos victorias, un empate y tres caídas, eso da como resultado que tenga siete puntos y esté en la posición número 12.

El pasado domingo, Manchester United recibió en Old Trafford a Tottenham y el resultado fue lapidario para los de Erik ten Hag: 3 a 0 a favor del visitante, un expulsado -Bruno Fernandes- y eso conllevó a la crítica despiadada de muchos referentes con pasado en el United, que les duele ver el presente del equipo. En algunos casos se cuestionó al entrenador, pero los jugadores también tuvieron sus cuestionamientos. Cabe recordar que en los Diablos Rojos se encuentran Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, que quedó como capitán cuando expulsaron a Fernandes.

Tim Howard, duro con el presente del United

A comienzos de los 2000, Tim Howard fue arquero de Manchester United. El estadounidense permaneció en el club entre 2003 y 2006 antes de marcharse a Everton para jugar allí durante gran parte de su carrera. Howard se refirió al presente de los Diablos Rojos y lo hizo con dureza: “Cuando miras la plantilla no es una plantilla brillante, gastaron mucho dinero en algunos jugadores corrientes, ciertamente no en jugadores del Manchester United. Si te deshaces de Ten Hag, entonces tienes que desmantelar el equipo que él ha creado. No estoy seguro de por qué no lo hicieron, tal vez por razones financieras o porque no tenían a la persona adecuada para reemplazarlo o tal vez realmente creían que era la persona indicada”.

Tim Howard. (Foto: IMAGO).

Gary Neville, contra ten Hag

Erik ten Hag está en el ojo de la tormenta hace tiempo y son varios los ex futbolistas que lo criticaron en las últimas horas tras la caída contra Tottenham. Gary Neville dijo en Sky Sports: “Va a ser brutal, Erik ten Hag ha tenido un mal día. Un muy mal día. Ha sido una de las peores actuaciones a las órdenes de Ten Hag, que ya es decir. Lo han hecho muy mal. Decidieron tener la peor actuación posible. Fue asqueroso. Sin esfuerzo ni calidad, ese grupo de jugadores va a tener que responder a muchas preguntas esta semana”.