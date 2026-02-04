Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Julián Alvarez chicaneó a Davoo Xeneize y le recordó la final de Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid

El delantero argentino participó de un juego con el streamer y lo chicaneó por el gol de Juanfer Quintero.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Alvarez junto al streamer Davoo Xeneize.
© DavoobjJulián Alvarez junto al streamer Davoo Xeneize.

Desde su salida de River a mediados de 2022, en cada oportunidad que tuvo, Julián Alvarez mostró públicamente su fanatismo por el club de Núñez, ya que no solo es hincha de la institución, sino que también se formó como futbolista e hizo su debut como profesional bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. 

Ahora, asentado como una figura de Atlético de Madrid, la Araña participó de un video con el streamer Davoo Xeneize, en donde jugaron un juego en el que debían armar un equipo cada uno siguiendo las reglas de una ruleta. Allí, la ‘Araña’ chicaneó con la final que el Millonario le ganó a Boca en Madrid por la Copa Libertadores 2018.

Es que, Julián tuvo que elegir a un enganche para poner en su equipo. “Los que más me gustan son Juanfer y… ¿Te gusta a vos Juanfer”, le dijo el argentino a Davoo para comenzar con la chicana y recordarle el gol del colombiano para el 2 a 1 a favor de River en la recordada final. 

“A mí Juanfer me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto”, le respondió el streamer. “Después te muestro un videito, si querés”, retrucó la ‘Araña’ por el mencionado tanto. “Es un saludo”, le dijo en tono de broma y cerró relatando “Quinterooo”, por el recordado grito de gol de Mariano Closs. 

“Ah ese es el saludo, mira vos”, cerró Davoo riéndose. Luego de esto, siguieron con el juego en el que cada uno armó una formación teniendo en cuenta las posiciones y nacionalidades según una ruleta en la que debían girar hasta que toque una bandera al azar. 

Tweet placeholder
Publicidad

Cabe destacar que el mismo Julián participó en esta jugada de gol. El argentino, que ingresó en el tiempo suplementario, tocó la pelota para Camilo Mayada y este se la cedió al colombiano para que rematara de media distancia y así poner el 2 a 1 parcial a favor de los de Gallardo.

Davoo Xeneize no eligió a Dibu Martínez como el mejor arquero del mundo en la actualidad: “Impresionante”

ver también

Davoo Xeneize no eligió a Dibu Martínez como el mejor arquero del mundo en la actualidad: “Impresionante”

Datos claves

  • Julián Álvarez participó en un video con el streamer Davoo Xeneize armando equipos.
  • La Araña recordó el gol de Juanfer Quintero en la final de Madrid 2018.
  • El futbolista Julián Álvarez dejó River Plate a mediados de 2022 hacia Europa.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
El deseo de Diego Simeone con Julián Alvarez y el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El deseo de Diego Simeone con Julián Alvarez y el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

La primera decisión de Simeone con Julián Álvarez tras la llegada de Lookman al Atlético
Fútbol europeo

La primera decisión de Simeone con Julián Álvarez tras la llegada de Lookman al Atlético

Los números de Lookman, el delantero que acompañará a Julián
Fútbol europeo

Los números de Lookman, el delantero que acompañará a Julián

Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a Cavani para visitar a Vélez
Boca Juniors

Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a Cavani para visitar a Vélez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo