Julián Alvarez chicaneó a Davoo Xeneize y le recordó la final de Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid

Desde su salida de River a mediados de 2022, en cada oportunidad que tuvo, Julián Alvarez mostró públicamente su fanatismo por el club de Núñez, ya que no solo es hincha de la institución, sino que también se formó como futbolista e hizo su debut como profesional bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Ahora, asentado como una figura de Atlético de Madrid, la Araña participó de un video con el streamer Davoo Xeneize, en donde jugaron un juego en el que debían armar un equipo cada uno siguiendo las reglas de una ruleta. Allí, la ‘Araña’ chicaneó con la final que el Millonario le ganó a Boca en Madrid por la Copa Libertadores 2018.

Es que, Julián tuvo que elegir a un enganche para poner en su equipo. “Los que más me gustan son Juanfer y… ¿Te gusta a vos Juanfer”, le dijo el argentino a Davoo para comenzar con la chicana y recordarle el gol del colombiano para el 2 a 1 a favor de River en la recordada final.

“A mí Juanfer me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto”, le respondió el streamer. “Después te muestro un videito, si querés”, retrucó la ‘Araña’ por el mencionado tanto. “Es un saludo”, le dijo en tono de broma y cerró relatando “Quinterooo”, por el recordado grito de gol de Mariano Closs.

“Ah ese es el saludo, mira vos”, cerró Davoo riéndose. Luego de esto, siguieron con el juego en el que cada uno armó una formación teniendo en cuenta las posiciones y nacionalidades según una ruleta en la que debían girar hasta que toque una bandera al azar.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el mismo Julián participó en esta jugada de gol. El argentino, que ingresó en el tiempo suplementario, tocó la pelota para Camilo Mayada y este se la cedió al colombiano para que rematara de media distancia y así poner el 2 a 1 parcial a favor de los de Gallardo.

ver también Davoo Xeneize no eligió a Dibu Martínez como el mejor arquero del mundo en la actualidad: “Impresionante”

Datos claves