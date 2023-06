Justin Bieber, uno de los cantantes y artistas canadienses más importantes de los últimos años, se volvió tendencia número uno en Twitter Argentina en las últimas horas. Llamativamente, esto no se debe al anuncio de una nueva canción o la reprogramación de los conciertos que canceló en Latinoamérica el año pasado luego de confirmar que se encontraba luchando con el “Síndrome de Ramsay-Hunt”.

El motivo por el que todo el mundo comenzó a hablar de Justin Bieber en la red social del pajarito azul tiene que ver con que se filtró una foto del cantante en una laguna sin ninguna prenda puesta. Las mismas ya se habían vuelto viral también en Twitter hace algunos años atrás.

Es importante mencionar que hasta el momento Bieber no hizo ninguna referencia al respecto. Además, las imágenes difundidas no se pueden censurar de las cuentas por una política de privacidad que tiene Twitter en la actualidad.

+Justin Bieber se vuelve tendencia por una FOTO FILTRADA

La imágen lo volvió tendencia en Argentina y algunos países de Sudamérica. Algunas fanáticas elevaron quejas para que sean eliminadas de Twitter aunque finalmente se confirmó que eso no es posible debido a que “la censura no es parte de nuestra misión ni de nuestra plataforma”, dicen desde la red social.

+Comunicado de Justin Bieber luego de suspender la gira por Sudamérica en 2022

“A principios de este año, hice públcia mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con sus médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Río y di todo lo que tenía a la gente de Brasil“, explicaba en el comunicado.

Y cerró: Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo,¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!“.